Salut atura la reobertura de l'oci nocturn per la situació epidemiològica

El Departament de Salut ha decidit aturar la reobertura de les discoteques i els locals d'oci nocturn per la situació epidemiològica de Catalunya, que ha empitjorat en els últims dies, segons ha avançat l' Aquest dimecres, de fet, el risc de rebrot s'ha disparat i ja supera els 236, una de les xifres més altes dels últims mesos. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'han reunit a última hora per abordar la situació i revertir la mesura adoptada dimarts.El sector ha estat esperant aquestes últimes hores la publicació de la reobertura al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), que s'havia de publicar però finalment s'ha ajornat per qüestions tècniques. Els indicadors, que han augmentat, desaconsellen ara reobrir aquests espais. El pla de Salut contemplava que poguessin obrir fins les tres de la matinada però amb limitacions, com ara la prohibició d'utilitzar la pista de ball. Els responsables de l'oci nocturn a Catalunya han criticat el pla per insuficient, però ara hauran d'esperar encar unes setmanes més per poder reobrir.

