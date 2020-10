Comprova en menys d'1 minut si t'han hackejat el correu o robat la contrasenya

El 2019 un expert en ciberseguretat va descobrir la filtració més gran de correus electrònics de la història. Una bretxa informàtica que va deixar al descobert 773 milions de comptes de correu.Troy Hunt, l’expert que ho va destapar, va crear un cercador perquè tothom hi pogués entrar i comprovar si li havien hackejat el correu . L'únic que cal fer per saber-ho és escriure el teu correu al cercador. Si un cop entrada l’adreça de mail et surt un missatge en verd, és que has estat de sort i no n’ets víctima; però si et surt un missatge en vermell, és que t’han piratejat i algunes dades del teu mail poden haver-se fet públiques.Aquesta, però, no és l'única eina per saber si t'han hackejat el compte de correu o t'han robat la contrasenya. BreachAlarm és una altra pàgina que permet consultar aquesta informació de manera ràpida i segura. El seu funcionament és igual que el del web anterior: només cal entrar l'adreça electrònica i prémer entrer. Pots comprovar des d'aquest enllaç si t'han hackejat el correu . Què has de fer si el teu correu ha estat hackejat? Molt fàcil, canvia la contrasenya com abans millor! Si tens gmail ho pots fer des d’aquí

