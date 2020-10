La Marató de TV3 contra la Covid-19 obre les seves línies i ja prepara les activitats populars

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Fundació La Marató de TV3 han presentat les novetats de l’edició d’enguany de La Marató amb un programa especial en directe a TV3, durant el programa Tot es mou.Les principals novetats i exclusives presentades avui són: l'avançament de l'obertura de línies de telèfon de donació, la reducció de la capacitat d'aforament de les 4 seus telefòniques el dia de La Marató, l’acceleració del procés d'assignació a projectes d'investigació, l’ús de tecnologia telemàtica per a les iniciatives de divulgació a les escoles i l’adaptació de les activitats populars per recaptar fons a les restriccions sanitàries.A més, s'han posat en marxa les línies telefòniques del 900 21 50 50, amb voluntaris de la CCMA, que contribuirà a fer créixer el marcador de La Marató, que ja està obert des de l’1 d’abril, amb els donatius a través d’internet, Bizum i transferència bancària.La realitzadora d'El matí de Catalunya Ràdio, Laura Rosel, la presentadora del TN Migdia i directora dels últims programes especials sobre la Covid-19, Raquel Sans, la periodista Mònica Terribas i el director i presentador d'El Món a RAC1, Jordi Basté, seran els encarregats de conduir aquest 20 de desembre la Marató de TV3, dedicada a la Covid-19. Roger Escapa donarà el tret de sortida a aquesta edició des d'El suplement de Catalunya Ràdio.Amb el nom de Tot es mou per La Marató, aquest programa especial amb Lluís Marquina comptarà amb la presència dels presentadors d’aquesta edició de La Marató, testimonis i metges.

