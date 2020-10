Mas, Puigdemont i Torra compareixeran divendres a Perpinyà

Els últims tres presidents de la Generalitat -Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra- protagonitzaran divendres una roda de premsa conjunta a Perpinyà. La compareixença, convocada a la Casa de la Generalitat de la capital de la Catalunya Nord, es produirà poc més de deu dies després de la inhabilitació de Torra per part del Tribunal Suprem. TV3 i Agence France Press l'emetran en directe.L'anunci de la roda de premsa arriba el mateix dia que Puigdemont, amb una quinzena d'eurodiputats, ha desplegat davant l'Eurocambra la pancarta de suport als presos que el mateix Torra va penjar al Palau de la Generalitat i per la qual va ser inhabilitat. A la concentració hi havia els eurodiputats de JxCat i ERC, i altres membres de la cambra, com el cors François Alfonsi, la irlandesa Clare Daly o l'eslovè Milan Brglez."Espanya és l'únic país de la UE on hi ha opositors polítics condemnats a 13 anys de presó", ha denunciat Alfonsi, defensant que l'afer català és un problema europeu. L'eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí ha expressat que, amb la inhabilitació de Torra, les autoritats espanyoles "no respecten els vots dels catalans".La presència de Mas divendres a Perpinyà pren especial rellevància, tenint en compte que l'expresident ha expressat suport públic al PDECat després de l'escissió viscuda per la falta d'acord amb Junts, el nou partit de Puigdemont. Mas no s'ha estat de mostrar la seva disconformitat per la falta d'entesa en l'espai postconvergent.

