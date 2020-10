VÍDEO La cara oculta de la Guàrdia Civil, al descobert

Poco o nada se ha investigado sobre la Guardia Civil, convertida en institución intocable. En @360Grados_ETB hemos preparado una serie de impactantes reportajes.

📺¨La Guardia Civil: ¿un Estado dentro del Estado?" este domingo a las 22.15h en ETB2 #360GuardiaCivil @eitb @Baleuko pic.twitter.com/qXIqx6cB2C — Eider Hurtado (@EiderHurtado) October 6, 2020

La televisió pública basca EiTB emetrà diumenge el reportatge La Guardia Civil, un Estado dentro del Estado?, on aprofundeix en l'activitat i organització interna del cos armat, completament hermètic i opac. És la Guardia Civil una institució intocable, que no accepta ingerències?El programa 360 grados presenta una sèrie de reportatges "impactants" que aprofundiran en el paper que ha jugat el cos, "que desperta l'admiració d'uns i el rebuig i la por d'altres", en la història recent espanyola.​El reportatge compta, a més de testimonis inèdits, amb la participació d'algunes figures destacades de la política espanyola com Rafael Vera, exsecretari d'Estat de Felipe Gonzalez (1986-1994), Jaime Mayor Oreja, ministre d'Interior (1996-2001), el magistrat emèrit del Tribunal Suprem Joaquín Jimenez i el periodista especialitzat en Interior del diari Público Carlos Enrique Bayo, entre d'altres.

