Consulta aquí els principals llocs d'arreu de Catalunya on aquest dijous es cremaran fotos de Felip VI

Aquests són els principals punts de Catalunya on es cremaran fotos del monarca:



Barcelona - Plaça Sant Jaume (20 h)



Tarragona - A l'Estatua dels Despullats (20 h)



Lleida - Davant Paeria (20.30 h)



Girona - Plaça de Vi (20 h)



Tortosa - Plaça de l'Ajuntament (20 h)



Igualada - Davant l'Ajuntament (20 h)



Reus - Plaça del Mercadal (20 h)



Valls - Plaça del Blat (20 h)



Vilafranca del Penedès - Plaça de la Vila (20 h)



Figueres - Plaça de l'Ajuntament (20 h)



Vic - Plaça Major (20 h)



Mataró - Davant de l'Ajuntament (20 h)



L'ANC ha convocat dijous una crema popular de fotografies de Felip VI amb motiu de la visita del monarca espanyola aquest divendres a Catalunya. La visita de Felip VI arriba després d'unes setmanes de tensions entre la Casa Reial i la Moncloa. El monarca pot trepitjar ara Catalunya perquè "ja ha sortit la sentència de Torra i ja ha passat l'1-O", en paraules del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo. Per l'ANC, l'Estat envia els màxims representants a Barcelona "enmig d'una nova espiral de repressió"."Tornarem a deixar clar que tan sols l'alliberament nacional ens permetrà deslligar-nos d'un règim injust i triturador de drets fonamentals", ha dit l'entitat a través d'un comunicat. Aquest divendres, el monarca serà a Catalunya per participar en l'entrega de premis de la Barcelona New Economic Week (BNEW) a l'Estació de França.L'independentisme mostrarà el seu rebuig a Felip VI amb una cadena humana aquest divendres a Barcelona. L'acció es farà a partir de les 10 des de l'Estació de França fins al monument de Colom per "deixar clar a Felip VI que no és benvingut i que Catalunya no té rei". S'organitzarà en nou trams per tal d'evitar aglomeracions i poder complir les mesures sanitàries derivades de la Covid. La mobilització vol denunciar "la impunitat dels Borbons i la complicitat i connivència del govern espanyol".L'acció s'organitzarà per trams. En funció del districte de la ciutat on visquin els participants, els trams són els següents: del Monument a Colom al carrer del Parc, pels del districte de Ciutat Vella i per a tota la gent de fora de Barcelona; del carrer del Parc a plaça Medinaceli pels veïns d’Horta-Guinardó; de Medinaceli fins al carrer de Boltres pels de Sarrià-Sant Gervasi; del carrer de Boltres fins al carrer de la Plata pels de Gràcia; del carrer de la Plata a Via Laietana pels de Nou Barris; de Via Laietana a Pla de Palau pels veïns de Sant Andreu; fins al carrer de Rera Palau pels de Les Corts; d’aquí fins al carrer Comerç pels veïns de Sants-Montjuïc, i l’últim tram serà entre Comerç i el Passeig Picasso, pels veïns de l’Eixample.L'acció té el suport de JxCat, ERC, la CUP, l'ANC, Òmnium Cultural, USTEC-STEs, la Intersindical-CSC, la IAC, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, CIEMEN i Drets.

