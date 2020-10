Lleida, lliure per fi de carrers franquistes

Evitar blanquejar el franquisme

L’Ajuntament de Lleida, d’aquesta manera, adapta el nomenclàtor dels carrers de la ciutat a la llei de memòria històrica del 2007, assumeix una històrica reivindicació ciutadana i compleix un dels compromisos del pacte amb el qual es va constituir l'actual equip de govern. Ara bé, es tracta dels últims canvis en el nomenclàtor que es realitzaran a partir d'un decret de l'alcalde. A partir de la constitució de Consell de Ciutat , a mitjans dels 2020, serà aquest òrgan el que assumirà els assumptes relacionats amb la denominació dels carrers i espais públics de la capital de Ponent.Per fer efectius els canvis d’aquests quatre carrers, la Paeria ha tingut en compte les opinions de diversos historiadors i historiadores i les de la Plataforma Lleida Lliure de Franquisme. S’han mantingut diferents reunions on s’ha volgut prendre una decisió “objectiva, coherent i justa”, explica Miquel Puyeo. En aquest sentit, s’ha optat finalment per no retirar el nom del carrer Lluís Besa, ja que no consta que participés en la sublevació, després d’haver-ho analitzat amb historiadors i parlat amb els seus descendents.L’alcalde Miquel Pueyo remarca que l’objectiu del canvi no és “fer cap judici sumaríssim a ningú, ni menys encara a les famílies o als descendents de les persones que es puguin veure afectades per aquests canvis de nom”. En aquest sentit el paer en cap destaca que l’Ajuntament s’ha d’assegurar que cap persona que participés en la sublevació o bé que tingués càrrecs durant el franquisme formi part de la nòmina de personatges reconeguts a través del nomenclàtor de la ciutat.“És igual que aquests honors fossin concedits durant el franquisme on en els primers o en els últims anys de la Paeria democràtica” i també és indiferent el període de la dictadura on va tenir càrrec la persona a la qual se li retira el carrer, explica Puyo. En aquest sentit destaca que “en el procés de blanqueig del franquisme sembla com si hi hagués un període intens, entre els anys 40 i 50, com si el franquisme dels anys 70 fos més 'guai'” i recorda que el setembre de 1975 es van produir els últims afusellaments d’aquest règim. “No podem blanquejar el franquisme”, conclou.