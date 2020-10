La justícia grega sentencia que el partit neonazi Alba Daurada és una organització criminal

El Tribunal d’Apel·lació d’Atenes ha dictaminat que el partit d’ultradreta Alba Daurada és una organització delictiva, i una vintena de membres de la formació d'extrema dreta han estat declarats culpables de liderar l'organització criminal i s'enfronten a penes d'entre cinc i quinze anys de presó. La llarga i polèmica causa judicial que va iniciar-se el setembre de 2013 arran de la mort del raper i activista d’esquerres, Pavlos Fyssas, a mans d’un membre del partit.



Alba Daurada ha passat de ser la tercera força política de Grècia el 2015 a ser considerada una organització criminal. Els tribunals grecs condemnen al seu fundador i líder, Nikos Michaloliakos, i d’altres membres destacats de la formació a penes de presó, inclòs el presumpte assassí de Fyssas, Yorgos Roupakias. La decisió ha estat rebuda amb aplaudiments per les prop de 20.000 persones que s’havien concentrat davant del Palau de Justícia d’Atenes, on més tard han tingut lloc enfrontaments entre la policia i alguns manifestants.

Ha estat un procés judicial que s’ha allargat set anys i on hi han participat més de 150 testimonis i dotzenes d’advocats. Seixanta-vuit persones han estat jutjades, trenta-nou d’elles han estat condemnades a penes de presó que poden oscil·lar entre cinc i quinze anys. Entre els condemnats figuren l’eurodiputat independent Yiannis Lagos, l’exportaveu Ilias Kassidiaris i una dotzena de membres dirigents de la formació, que van sortir escollits al Parlament el 2012, durant l’auge d’Alba Daurada. Cap d’aquests membres estaven avui presents durant la sentència.



Alba Daurada va arribar a ser tercera força parlamentària al país amb 18 escons i 370.000 vots, des d’on va denunciar reiteradament que aquesta investigació era una persecució judicial contra la formació. A les darreres eleccions el 2019, la formació no superar el 3% dels vots necessaris per aconseguir representació al Parlament.

L’advocada de la família del raper assassinat, Pavlos Fyssas, ha declarat que "el veredicte és un pas clau per la justícia i per al moviment antifeixista a Grècia i a Europa". El primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, ha celebrat la sentència a les xarxes: "Avui ha guanyat la democràcia". D'altra banda, l’organització Amnistia Internacional també ha celebrat la decisió dels tribunals grecs: "Aquest veredicte envia als grups polítics amb agendes contra la immigració i els drets humans de què l’activitat violenta i racista no tindrà impunitat, ni al carrer ni a les institucions".

