Un funcionari de Lledoners va introduir droga i targetes SIM a la presó

Un funcionari del centre penitenciari de Lledoners, un intern i la parella de l'intern, actuant des de fora de la presó, seran jutjats el proper dimecres a l'Audiència Provincial de Barcelona per un delicte contra la salut pública. Se'ls acusa d'introduir diferents tipus de droga i targetes de mòbil a la presó.Els fets es remunten al 8 de gener de 2015 quan, segons la Fiscalia, el funcionari de Lledoners "aprofitant la facilitat d'accés a la presó" va introduir un paquet amb 10 trossos d'haixix, dos embolcalls amb cocaïna i dues targetes SIM, que prèviament li havia lliurat la parella d'un dels interns. Segons l'acusació, l'intern tenia intenció de distribuir dins de la presó l'haixix i la cocaïna.Segons explica l'escrit de l'acusació, el funcionari de presons va introduir el paquet a la primera planta dels mòduls 7 i 8, tot esperant que l'intern els agafés des de dins, cosa que no va aconseguir.Un cop intervingudes les substàncies, es va poder determinar la seva naturalesa. El fiscal demana per al funcionari 9 anys de presó, i tant per a l'intern com per a la seva parella, vuit anys per cadascun d'ells. Per a tots tres el fiscal també reclama 2.000 euros de multa.

