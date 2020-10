L'edifici de Correus de Barcelona serà un «hub» d'economia digital i no preveu acollir el CAP Gòtic

Barcelona, l'Estat i el Consorci de la Zona Franca han fet oficial aquest dimecres que l'edifici de Correus a la Via Laietana serà un "hub" d'economia digital. Així ho han ratificat l'alcaldessa, Ada Colau, el ministre d'Agenda Urbana, José Luis Ábalos, i el president del consorci, Pere Navarro. El pla frustra les aspiracions dels veïns i treballadors del CAP Gòtic de traslladar l'ambulatori a l'edifici annex, ja que el conveni signat no preveu aquest pas.El conveni signat preveu que l'Estat cedeixi l'edifici a la ciutat i que s'hi instal·lin incubadores i oficines d'atenció a empreses, un restaurant i un espai cívic i cultural. A més, està previst que es mantingui l'atenció al públic de Correus i que es creï un nou espai on Correus desenvolupi el seu funcionament amb l'assessorament d'emprenedors i universitats.Les administracions calculen que el nou "hub" pot acollir 150 empreses i generar 1.500 llocs de treball.Pel que fa al futur del CAP, l'Ajuntament i el Departament de Salut continuen sense oferir una opció de trasllat definitiva. "Fa un parell de setmanes ja vam informar a la plataforma que hi ha diferents espais viables i que estem veient si en podem incorporar algun espai més", asseguren fonts municipals. "En aquest moment no hi ha cap decisió presa", apunten.Les mateixes fonts defensen el conveni signat avui. "El barri Gòtic necessita diversificar la seva economia per no dependre només d'un sector econòmic i, des de la Tinència d'Economia, s'estan buscant des de fa mesos iniciatives que vagin en la línia d'aquesta diversificació", argumenten. L'Ajuntament assegura que les noves iniciatives econòmiques i el nou CAP són "compatibles". "Hi ha diversos espais al barri aptes per tal de poder aconseguir ambdós objectius", conclouen.

