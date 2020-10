Lloguers per sobre dels 1.000 euros: l'altra cara de l'Esquerra de l'Eixample, el «millor barri del món»

💥 L’Esquerra de l’Eixample és EL MILLOR barri del món del 2020💥 I no ens ho inventem nosaltres, ho diu la revista Time Out Internacional! 🗞️😍



No podem estar-hi més d'acord, però voleu saber per què? Seguiu llegint 👇🏽https://t.co/OiTaUit6WX — Barcelona en Comú (@bcnencomu) October 7, 2020

L'Esquerra de l'Eixample ha estat reconegut com el barri més "cool" i "el millor del món" segons Time Out internacional , en un rànquing publicat aquest dimarts i que inclou 40 barris de tot el món. EL reconeixement és fruit d'una enquesta a més de 38.000 residents de ciutats mundials i Time Out assegura que no només s'han fixat en la gastronomia, la cultura o l'ambient nocturn s inó que han observat "l'esperit de comunitat" . La realitat però, és que l'Esquerra de l'Eixample està afectada per un fenomen que precisament posa en risc aquest esperit: l'encariment dels preus de lloguer.Des del 2014 -últimes dades de la Generalitat disponibles- els preus a la zona no han parat de pujar. Fa sis anys un lloguer a l'Antiga Esquerra de l'Eixample valia de mitjana 843,86 euros, mentre que ara en costa 1.150,82. A la Nova Esquerra de l'Eixample també s'ha experimentat un encariment. El 2014 el preu mitjà era de 732,13 euros i ara de 1.043,83.Dit d'una altra manera, a l'Antiga Esquerra de l'Eixample els preus de lloguer han crescut un 36% en sis anys. A la Nova Esquerra de l'Eixample, l'increment encara és més pronunciat i s'enfila fins al 42,57%.El fenomen no és aïllat als dos barris i de fet s'emmarca en un creixement sostingut dels lloguers al districte. Si el 2014 un lloguer a l'Eixample valia de mitjana 776,91 euros, ara en costa 1.106,74.La revista centra el seu reconeixement en els interiors d'illa del barri, les iniciatives espontànies de música i balls als balcons durant el confinament i el fet que el barri fos pioner en l'impuls de locals d'oci LGTBIQ+. També en la presència del parc de Joan Miró, el carrer Enric Granados o la Casa Golferichs.Des de l'Ajuntament de Barcelona no s'ha perdut l'oportunitat de celebrar aquest premi i Barcelona en Comú reivindica que s'hagi entregat el premi per "fort sentiment de comunitat dels barris en temps difícils".Els comuns també han tret pit de la limitació de pisos turístics impulsada des de l'Ajuntament i de la "reconversió urbanística" per guanyar espai al vehicle privat. El repte principal del barri, però, continua sent l'accés a l'habitatge, una política competència del consistori i la Generalitat.

