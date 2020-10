El Sitges 2020 afronta una edició única, híbrida i segura contra el coronavirus

La 53a edició del Festival de Sitges obrirà les seves portes en una jornada única, inusual i marcada per la supervivència del sector davant una crisi mundial que afectarà el cinema durant molts anys. El certamen presenta aquest 2020 una fórmula híbrida, una presentació que es mourà entre els actes i les projeccions presencials, i les estrenes a través d'una plataforma online. Sitges vol mantenir viva la màgia del fantàstic, la ciència-ficció i el terror en un moment on la indústria cinematogràfica pateix per seguir nadant amb l'aigua al coll.Álex de la Iglesia, Najwa Nimri, Mario Casas, Juanma Bajo Ulloa, Paco Plaza i altres personalitats del cinema seran convidats presencials a Sitges. Es projectaran unes 250 obres a les sales habituals del festival i 155 a través de la plataforma. Malnazidos serà l'encarregada d'inaugurar la 53a edició demà, al ja clàssic Melià de la ciutat, per donar el tret de sortida a tot un repertori d'obres, documentals, curtmetratges i projectes innovadors.D'acord amb la normativa vigent i seguint les directrius d'un protocol dissenyat específicament per a la 53a edició del Festival de Sitges per a la prevenció de la COVID-19, aquest any tots els seients seran numerats i preassignats.Aquesta novetat garanteix la màxima seguretat i comoditat dels espectadors. Sitges té permès un aforament màxim del 80%. Tanmateix, l'organització del Festival ha decidit situar per sota del 70% l'ocupació màxima a totes les sales, per tal d'agilitzar les entrades i sortides i evitar aglomeracions.Aquest és el recull de les més destacades estrenes del festival, que anirà de demà 8 d'octubre al pròxim diumenge 18:

