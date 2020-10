Mata un jove d'una ganivetada al coll i és arrestat a Girona quan intentava fugir a França

La Guàrdia Civil ha detingut a Girona un home de 38 anys que va matar un jove d'una ganivetada a Rojales, a Alacant. El crim va tenir lloc la matinada de l'1 d'octubre. El sospitós i la víctima, tots dos britànics, es trobaven en una casa d'una urbanització del poble quan van començar a discutir-se. Durant la disputa, el detingut va clavar una ganivetada al coll de l'altre, un jove de 21 anys, i va fugir mentre la víctima es dessagnava.La Benemèrita el va poder detenir l'endemà a les comarques gironines després de muntar un dispositiu de vigilància. L'agressor tenia intenció de travessar la frontera amb França. Després de ser traslladat de nou al País Valencià i passar a disposició judicial a Torrevella, ha ingressat a presó.Segons informa la Guàrdia Civil, el crim va tenir lloc cap a dos quarts de tres de la matinada, quan diversos veïns d'una urbanització de Rojales van alertar que un jove estava demanant auxili al carrer mentre s'anava dessagnant. Quan els veïns van intentar trucar a una ambulància, el noi va perdre el coneixement i va caure desplomat damunt la vorera.Diversos efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia Local van anar fins al lloc, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Benemèrita va obrir una investigació i de seguida va identificar l'agressor. L'homicida era un home de 38 anys, que aquella nit es trobava amb la víctima i dues persones més a l'interior d'una casa de la urbanització.La Guàrdia Civil va començar a seguir-li la pista i el va poder atrapar l'endemà a la nit. Va ser durant un dispositiu de vigilància que s'havia muntat a les comarques gironines. Després de detenir-lo, la Guàrdia Civil va traslladar l'agressor al País Valencià, on va passar a disposició del jutjat de Torrevella. Després de prendre-li declaració, el jutjat en va decretar l'ingrés a presó sense fiança.

