El Suprem proposa obrir judici contra el magistrat del TC per violència masclista

El magistrat del Tribunal Suprem Andrés Martínez Arrieta, instructor de la causa oberta contra el jutge del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, proposa obrir judici per presumpte maltractament. El magistrat instructor veu indicis de delicte i, per això, ha acordat en una interlocutòria d'aquest dimecres continuar amb la tramitació de les diligències prèvies mitjançant procediment abreujat.Martínez Arrieta dona trasllat a la Fiscalia perquè en un termini de 10 dies sol·liciti obrir judici oral o el sobreseïment de la causa. Valdés va ser detingut l'11 d'agost passat al seu domicili després que dos veïns avisessin la Guàrdia Civil que hi havia una dona demanant auxili en un balcó.

