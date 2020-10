Un barri de Barcelona, escollit com el millor del món

L'edició internacional de Time Out ha anunciat que el millor barri del món actualment és l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona. La revista ha elaborat un rànquing amb els millors 40 barris, en el qual valorava diversos aspectes, alguns d'ells vinculats a com s'hi ha viscut la crisi del coronavirus.Des del 2018, la llista anual s'ha realitzat des de les opinions dels habitants locals, a través d'una enquesta a més de 38.000 residents de ciutats mundials. Per fer la classificació de la llista d'aquest any, les xarxes d'editors i experts mundials de Time Out no només s'han fixat en les bones vibracions, menjar, begudes, ambient nocturn i cultura independent, sinó que han observat a més un esperit de comunitat , lloant als barris en què les persones han mostrat ·un amor incondicional" i suport a les seves comunitats i negocis locals que "representen l'ànima de la ciutat".Time Out valora de l'Esquerra de l'Eixample la seva arquitectura característica "on cada bloc compta amb el seu pati interior". Els patis interiors els valora com a "punts focals per a l’energia de la ciutat durant l'estricte tancament de la ciutat" per la Covid-19, a més de "demostracions d'humanitat compartida per un autèntic barri barceloní, que va ser pioner a proporcionar espai per a empreses LGBTQ+".La revista destaca "espais comunitaris" com la Fàbrica Lehmann, el jardí urbà de l’Espai Germanetes, el mercat del Ninot i el parc Joan Miró. A més, apunta que "aquest any l’Esquerra de l'Eixample s'apunta al camí cap a una futura Barcelona on els veïns, no els turistes, dominen el lloc".Per darrere de Barcelona, per ordre, al top-10 s'hi troben els barris de Downtown (Los Angeles), Sham Shui Po (Hong Kong), Bedford-Stuyvesant (Nova York), Yarraville (Melbourne), Wedding (Berlín), Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu (Xangai), Dennistoun (Glasgow), Haut-Marais (París) i Marrickville (Sydney).

