​NacióDigital participa al Programa d'Immersió Digital del Financial Times

ha participat aquesta setmana al Programa d'Immersió Digital de Financial Times (FT) Strategies . El curs, que també forma part del Programa de Creixement Digital de Google News Initiative , consistia en un taller virtual per accelerar la transició dels mitjans per obtenir ingressos dels lectors digitals. Incloïa ponències a càrrec d'experts de mitjans d'arreu del món, exercicis pràctics i sessions individuals.Fa pocs mesosper donar suport econòmic a la premsa local enfront els efectes econòmics negatius causats per l'epidèmia sanitària de la Covid-19.Ara,ha estat una de la desena de mitjans de l'estat espanyol que ha pogut participar al programa de FT Strategies. El curs, de cinc jornades de durada, ha comptat entre els ponents amb alguns dels directius del prestigiós mitjà britànic així com responsables d'altres mitjans i empreses de referència internacionals i estatals.La importància de situar el lector al centre del mitjà, de focalitzar l'oferta informativa, de la importància de l'anàlisi de dades per definir nous projectes i avaluar-los, el disseny de programes així com estratègies per captar noves audiències, especialment joves, han estat alguns dels temes abordats al llarg de la setmana.Totes les qüestions presentades pels ponents han anat acompanyades d'exercicis individuals per aplicar-los als mitjans participants, sessions individuals de consultoria i debats en grup per posar-los en comú.

