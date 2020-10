Els CDR també es mobilitzaran a Barcelona contra la visita de Felip VI

👉🏻Els @CDRCatOficial som el poble i no permetrem que se'ns limiti el nostre dret de manifestació.



Els Comitès de Defensa de la República (CDR) també es manifestaran per expressar el seu rebuig a la presència de Felip VI a Barcelona aquest divendres. Els comitès han convocat una concentració a les 10 del matí davant de l'Estació de França, on el monarca presidirà l'entrega de premis del saló Barcelona New Economy Week. Els CDR del Barcelonès han convocat la mobilització amb el lema "Escac i mat" i en un context en què part dels comitès aposten per una via de "confrontació al carrer"."Aquest divendres ens manifestarem per combatre a l’hereu polític de Franco", asseguren els CDR a través de les xarxes. "Som el poble i no permetrem que se'ns limiti el nostre dret de manifestació", apunten.La convocatòria arriba després de les mobilitzacions contra la inhabilitació del ja expresident, Quim Torra, que va acabar amb l'entrada dels manifestants al Parc de la Ciutadella. També després de la manifestació per commemorar el tercer aniversari de l'1-O, que va acabar amb aldarulls i càrregues policials al centre de Barcelona.La dels CDR no és l'única convocatòria per a divendres. L'independentisme també mostrarà el seu rebuig a Felip VI amb una cadena humana aquest divendres a Barcelona. L'acció es farà a partir de les 10 des de l'Estació de França fins al monument de Colom per "deixar clar a Felip VI que no és benvingut i que Catalunya no té rei". S'organitzarà en nou trams per tal d'evitar aglomeracions i poder complir les mesures sanitàries derivades de la Covid. La mobilització vol denunciar "la impunitat dels Borbons i la complicitat i connivència del govern espanyol". Aquest divendres, el monarca serà a Catalunya per participar en l'entrega de premis de la Barcelona New Economic Week (BNEW) a l'Estació de França.L'acció s'organitzarà per trams. En funció del districte de la ciutat on visquin els participants, els trams són els següents: del Monument a Colom al carrer del Parc, pels del districte de Ciutat Vella i per a tota la gent de fora de Barcelona; del carrer del Parc a plaça Medinaceli pels veïns d’Horta-Guinardó; de Medinaceli fins al carrer de Boltres pels de Sarrià-Sant Gervasi; del carrer de Boltres fins al carrer de la Plata pels de Gràcia; del carrer de la Plata a Via Laietana pels de Nou Barris; de Via Laietana a Pla de Palau pels veïns de Sant Andreu; fins al carrer de Rera Palau pels de Les Corts; d’aquí fins al carrer Comerç pels veïns de Sants-Montjuïc, i l’últim tram serà entre Comerç i el Passeig Picasso, pels veïns de l’Eixample.L'acció té el suport de JxCat, ERC, la CUP, l'ANC, Òmnium Cultural, USTEC-STEs, la Intersindical-CSC, la IAC, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, CIEMEN i Drets.En el mateix sentit, l'ANC ha convocat dijous una crema popular de fotografies de Felip VI amb motiu de la visita del monarca espanyola aquest divendres a Catalunya. La visita de Felip VI arriba després d'unes setmanes de tensions entre la Casa Reial i la Moncloa. El monarca pot trepitjar ara Catalunya perquè "ja ha sortit la sentència de Torra i ja ha passat l'1-O", en paraules del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo. Per l'ANC, l'Estat envia els màxims representants a Barcelona "enmig d'una nova espiral de repressió". "Tornarem a deixar clar que tan sols l'alliberament nacional ens permetrà deslligar-nos d'un règim injust i triturador de drets fonamentals", ha dit l'entitat a través d'un comunicat.L'últim cop que hi va ser, al monestir de Poblet, la visita va acabar amb càrregues dels Mossos contra independentistes que protestaven per la presència de a família reial. Cap de les principals autoritats catalanes -ni el Govern, ni el Parlament, ni l'Ajuntament de Barcelona- no participarà en els actes previstos del rei.

