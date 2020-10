VÍDEO L'entrenador del CP Vic arrasa a les xarxes amb una arenga farcida de renecs

No puc parar de mirar-lo: pic.twitter.com/YYfcy8hhw7 — El Pastor dels Erms (@pastordelserms) October 5, 2020

“O hi cardem dos collons i defensem com uns fills de puta o marxarem d’aquí amb un traje que farà por! Cardem-hi dos collons, tio! No pot ser que un paio ens entri pel mig cardant dos ganxets...”.No és cap programa d’humor ni un tutorial de renecs per als interessats en endinsar-se en les entranyes del català. És Francesc Carmona, l’entrenador del CP Vic, en un apassionat temps mort on va posar els punts sobre les “is” als seus jugadors. Això sí, sense pèls a la llengua.El derbi osonenc d’hoquei patins de l’OK Lliga entre el CP Voltregà i el CP Vic es va disputar el passat diumenge al vespre i va acabar amb un contundent 8-4 per als de Sant Hipòlit de Voltregà, que jugaven a casa. El partit per als locals va ser força plàcid, i van arribar a guanyar per 7-1.El CP Vic, ja des de fa unes temporades en hores baixes, no tenia cap poder de reacció, i el seu entrenador va demanar un temps mort per posar una mica d’ordre al seu equip. El partit s’estava retransmetent pel canal d’Esports3 i les imatges van saltar sense contemplacions a les xarxes socials, on s’han fet virals.Al vídeo s’hi pot veure Carmona com esperona els seus jugadors amb un català sense embuts, amb un accent de terra endins i unes expressions (com el “cardar” en totes les seves accepcions) que no tenen res a envejar al capità Haddock d’en Tintín. Alguns ja l’anomenen el Creixell de l’hoquei patins.El vídeo no té pèrdua:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor