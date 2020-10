CGT i ASPEPC convoquen una vaga al sistema educatiu per «motius de salut»

El professorat des de l'escola bressol fins a la universitat està cridat, aquest divendres a la primera jornada de vaga del nou curs. Marta Minguella (CGT) i Ricard Massó (ASPEPC) han detallat que la convocatòria "no és ideològica, és per motius de salut" i que la fan per "treballar en les millors condicions possibles per al bé de la societat". El sindicaat ASPEPC agrupa professors de Secundària i, per tant, la vaga es podria notar més en aquest àmbit de l'educació.Les ràtios, a l'espera de noves ofertes de treball per part del Departament d'Educació, es mantindran per sobre dels 25 i fins i tot 37 alumnes per aula. Així, reconeixen els representants sindicals, "no es respecten les distàncies" dins les aules. I a banda de la manca de personal i d'espais un dels motius de la vaga és l'escassetat de material. "En molts centres ja s'han quedat sense els EPI del Departament i han d'abocar els seus pressupostos a això en lloc d'altres coses que també són necessàries", ha explicat Minguella. A més, aquestes mascaretes, denuncien, són "de qualitat ínfima" ja que deixen passar l'aire.De moment, la convocatòria tan sols compta amb el suport de dos dels sindicats. "No volem crear alarmisme, simplement fem una radiografia del que està passant, ja estem trepitjant línies vermelles", ha dit Marta Minguella. El divendres a les 12 del migdia hi ha convocada una concentració de suport a la vaga, davant dels Serveis Territorials. A banda de divendres, hi ha una segona convocatòria de vaga el dia 15 d'octubre.Paral·lelament, la Intersindical-CSC ha presentat aquest dimecres una denúncia a Inspecció de Treball contra el Departament d'Educació per la manca d'un pla de prevenció contra la Covid-19 en les oposicions docents. El secretari general i diversos delegats de prevenció de riscos laborals del sindicat han tramitat la denúncia després de "constatar mancances i incompliments en matèria de prevenció i de salut" en aquestes proves.L'organització va sol·licitar el juliol passat un pla per protegir la salut de tribunals aspirants que, denuncia el sindicat, "no s'ha fet. "No entenem que el Departament no hagi presentat, ni que fos a última hora, un pla de prevenció complet, adequat i adaptable als diferents centres educatius on es fan les proves de selecció", han dit a través d'un comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor