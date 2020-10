Un total de 61 detinguts en el macrodispositiu policial contra la venda de droga al Raval

Macrodispositiu policial contra diversos entramats criminals que controlen la venda i distribució d’heroïna al barri del Raval de Barcelona. Els investigats venien les drogues al carrer pic.twitter.com/MWelPfEbHq — Mossos (@mossos) October 7, 2020

Estem fent una quarantena d’entrades en pisos utilitzats com a punts de venda i d’emmagatzematge de les drogues, principalment d’heroïna i cocaïna pic.twitter.com/FcMZJQAGzr — Mossos (@mossos) October 7, 2020

Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Nacional han detingut 61 persones en el marc de l'Operació Colisseu contra la venda de droga al Raval de Barcelona. Els tres cossos policials han desplegat a primera hora del matí un macrodispositiu, que segons la policia catalana, tenia com a objectiu "entramats criminals" que controlen la venda i distribució d'heroïna al barri. Els investigats venien drogues al carrer.En l'operatiu s'han desplegat més de mil efectius, segons ha informat la Guàrdia Urbana. En el marc del dispositiu es fan entrades també a Cornellà, Badalona i el Prat de Llobregat. En total, s'entra a una quarantena d'immobles, 35 pisos i 5 locals.Els cossos policials han comissat 71.000 euros i més de sis quilos i mig de substàncies, entre heroïna i cocaïna, a més de 118 telèfons mòbils. Segons els Mossos la droga intervinguda té un valor estimat al mercat il·lícit de 550.000 euros.La Policia Nacional ha detingut algunes persones també per pertinència a organització criminal. La investigació es manté oberta i per tant no es descarten més detencions.Segons els Mossos d'Esquadra, l'operació és la culminació d’una investigació policial conjunta que es va iniciar a mitjans d’agost de l’any passat, tan sols un mes després de la realització del dispositiu Suricat que va comportar la desactivació de 36 narcopisos i la detenció de 53 persones.La policia catalana assegura que la xarxa desmantellada operava a través de tres branques. La primera era l'encarregada de la venda d'heroïna a la via pública i estava controlada des de Romania. Alhora aquesta branca rebia la droga d'una altra, que l'emmagatzemava als locals registrats avui, alguns d'ells ocupats il·legalment. La tercera branca es va encarregar de proveir de drogues als diferents grups investigats que van veure com el decret de l’estat d’alarma va frenar l’entrada de droga al país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor