Una quinzena d'eurodiputats desplega la pancarta de Torra al Parlament Europeu

Una quinzena d'eurodiputats ha desplegat davant l'Eurocambra la pancarta de suport als presos que Quim Torra va penjar al Palau de la Generalitat i per la qual va ser inhabilitat. A la concentració hi havia els eurodiputats de JxCat i ERC i altres membres de la cambra com l'eurodiputat cors François Alfonsi, la irlandesa Clare Daly o l'eslovè Milan Brglez."Espanya és l'únic país de la UE on hi ha opositors polítics condemnats a 13 anys de presó", ha denunciat Alfonsi, defensant que l'afer català és un problema europeu. Per la seva banda, l'eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí ha dit que amb la inhabilitació de Torra les autoritats espanyoles "no respecten els vots dels catalans"."Reclamem a les institucions europees que deixin de tapar-se els ulls", ha dit Ponsatí. L'eurodiputat de JxCat Toni Comín també veu "preocupant" que la UE "miri cap a un altre costat" davant la situació dels presos.L'eurodiputada irlandesa Clare Daly (Independents pel canvi) ha denunciat que "continuï repressió contra els opositors catalans" i ha lamentat que la Comissió Europea no ho hagi inclòs en el seu informe anual sobre l'estat de dret.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor