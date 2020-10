​Encomanar-se a la Moreneta perquè l'alcalde de Manlleu no plegui

L'alcalde de Manlleu Àlex Garrido està a hores d'ara sospesant si deixar el càrrec o no. Després que es fes públic un vídeo en què se'l veia en estat d'embriaguesa , el batlle de la capital del Ter va decidir dimitir, però una allau de suport li ha fet replantejar la situació. Aquest dilluns va anunciar que se n'anava uns dies a Montserrat per acabar de prendre la decisió.Un dels regidors del seu grup (ERC), Eudald Sellarès, va encomanar-se el mateix dia a la Mare de Déu de Montserrat i patrona de Catalunya, tot piulant: "Moreneta ajuda'ns". Caldrà veure si finalment escolta el prec del regidor i Garrido canvia d'idea.Garrido ha rebut, a més del suport popular, el del seu grup municipal i el de JxCat -soci de govern -, que li han demanat que seguis com a alcalde. A la concentració de dilluns també hi havia la consellera Teresa Jordà, el president comarcal Jordi Fàbrega o el president del Consell Comarcal Joan Carles Rodríguez, entre altres representants polítics.

