El jutge demana al Suprem que investigui Iglesias per tres delictes

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha elevat una exposició raonada al Tribunal Suprem per demanar que s'investigui el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, pels delictes de revelació de secrets, danys informàtics i denúncia falsa en el marc del "cas Dina", que té l'origen en el robatori del telèfon mòbil d'una exassessora del líder de Podem, Dina Bouselhan. La peça forma part de la macrocausa coneguda com a "cas Villarejo".L'exposició raonada del jutge inclou també la directora dels serveis jurídics de Podem, María Gloria Elizo, els exlletrats de la formació Marta Flor i Raúl Carballedo, així com la pròpia exassessora d'Iglesias Dina Bouselhan i Ricardo Dasaferreira, aquests dos últims per fals testimoni. García-Castellón creu que Iglesias va utilitzar el procediment de manera fraudulenta per intentar aconseguir rèdits electorals.

