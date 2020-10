Troben mort un home desaparegut a Terrassa fa dues setmanes

Un particular va avisar aquest dimarts, cap a les cinc de la tarda, de la troballa d'un cos sense vida a la zona de Can Boada de Terrassa. Tal com confirmen fons policials a, es tractaria d'un home de 79 anys desaparegut a Terrassa des del dissabte 26 de setembre. En les últimes setmanes s'havien impulsat diversos dispositius de recerca sense èxit.Tot i que sospitava que l'home s'havia perdut pels voltants del Llac Petit, finalment va ser trobat prop dels dipòsits d'aigua de La Muntanyeta, al nord-oest de la ciutat. Segons Mossos d'Esquadra, el cos es trobava en una zona de difícil accés i no presentava signes de violència.Efectius policials i de Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets, on van certificar la mort de l'home i van fer l'aixecament del cadàver.

