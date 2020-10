El PDECat activa les primàries i situa un acord amb Puigdemont en la «política ficció»

El PDECat fa un pas més per presentar-se a les eleccions en solitari per primer cop, després de veure frustrats tots els intents d'encaix amb Junts per Catalunya. El secretari general, David Bonvehí, ha assegurat aquest dimecres que no hi ha negociacions formals per explorar una entesa amb el partit de Carles Puigdemont, i fins a quatre vegades ha situat aquest escenari en el camp de la "política ficció"."Com a president del partit no puc contínuament parlar de supòsits i contemplar escenaris que no hi ha sobre la taula", ha asseverat en una roda de premsa en què ha anunciat la llum verda del consell nacional a la convocatòria de primàries per triar els candidats als comicis, que es perfilen per al 14 de febrer. El 85% dels consellers nacionals s'hi han mostrat partidaris, per un 10% de contraris i un 5% que s'hi han abstingut.La direcció que encapçala Bonvehí ha convocat una executiva dilluns vinent per activar el calendari les primàries, que finalitzaran el 2 de novembre en el cas del cap de llista i duraran tot el novembre per a la resta de candidats. El nom amb més opcions és el de l'exconsellera d'Empresa Àngels Chacón, però a hores d'ara no s'hi ha postulat de forma oficial.Bonvehí ha insistit amb vehemència que el PDECat és un partit independentista "però que busca centrar el país". "Hem lluitat fins a avui per la independència i hi continuarem lluitant", ha assegurat. El dirigent de la formació postconvergent ha defugit posicionar-se en el marc plebiscitari que proposa Junts. "El programa concret el volem discutir amb la direcció, després amb els associats", ha justificat.El paper de l'expresident Artur Mas en la campanya encara és una incògnita. Bonvehí li ha agraït que continuï militant al partit, però s'ha mostrat respectuós amb les decisions que prengui sobre el rol que assumeix. "Ha de parlar per ell mateix (...) El considerem un actiu i un referent polític a casa nostra", ha apuntat.El PDECat, que creu que els comicis dibuixaran "el model de país i de construcció nacional dels propers anys", anunciarà en els propers dies la seva xifra actual de militants, comptant les baixes d'afiliats arran de l'estripada de carnet de Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i d'altres dirigents destacats.La formació descarta amb rotunditat un acord amb el Partit Nacionalista de Catalunya, que lidera l'exresponsable del PDECat Marta Pascal, i ha destacat que en els propers dies renovarà l'estructura territorial per reeemplaçar els càrrecs que han abandonat la formació des de l'agost per integrar-se al nou partit de Puigdemont.Bonvehí ha descartat que la seva formació abandoni el grup parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament per no crear "confusió" ni "inestabilitat", si bé ha indicat que podria tornar a trencar la disciplina de vot en qüestions que els generin discrepància ideològica, com ja va passar amb la regulació dels lloguers, a què el PDECat es va oposar.

