Bartomeu i la seva junta dimiteixen per evitar la moció de censura

Josep Maria Bartomeu ja no és president del Barça. Tota la junta directiva ha presentat aquest dimarts la seva dimissió. El progrés de la moció de censura , que va assolir les firmes suficients per forçar un referèndum entre els socis, ha precipitat finalment la decisió dels màxims responsables del club. En les últimes hores, el Govern ha constat que no hi havia cap impediment per celebrar la votació, tot i la situació epidemiològica a Catalunya, i Bartomeu i el seu equip han preferit plegar abans que enfrontar-se a una possible derrota a les urnes.El ja expresident del Barça ha carregat contra la Generalitat en roda de premsa en no acceptar les propostes de la junta directiva d'ajornar la votació quinze dies més per la situació de la pandèmia. "S'ha insinuat que volíem evitar avalar-la. Hi ha hagut insinuacions de poders polítics i electorals", ha afegit, carregant contra les crítiques i assumint que ell ha estat "el primer en fer autocrítica del seu mandat".També ha assegurat que "el més fàcil era haver dimitit després de la derrota a Lisboa però la junta havia de prendre decisions difícils i gestionar-les". ""Aquesta junta no ha volgut perpetrar-se en el poder com he hagut d'escoltar diverses vegades", ha assegurat Bartomeu, en un repàs de les últimes accions de l'òrgan directiu del Barça, com ara l'espai Barça o els nous formats de les competicions europees i mundials, dels quals n'ha estat partícip el club.El mandat de Josep Maria Bartomeu, caracteritzat per la seva capacitat de supervivència, ha sumat diverses ombres que han esclatat quan els resultats esportius han trontollat. Així, el dirigent deixa en el seu llegat el Barçagate (contractant l'empresa i3Ventures per atacar jugadors i polítics a les xarxes socials i amb indicis de corrupció segons un informe dels Mossos), o la imputació del club pel fitxatge de Neymar quan encara era la mà dreta de Sandro Rosell.El final de l'era Bartomeu ha arribat amb la moció de censura impulsada per la plataforma Més que una Moció, que va reunir més de 20.000 firmes vàlides. Des de l'anunci, Bartomeu ho ha intentat tot per evitar que prosperés, com ara contactar amb el coronel Baena per tramitar la denúncia de la moció per falsificació de firmes sense cap base sòlida. L'últim a què s'ha aferrat el dirigent ha estat al coronavirus, però les seves maniobres per aturar la votació escudant-se en la pandèmia tampoc han tingut recorregut i el Govern l'ha autoritzat.En la faceta esportiva, el Barça va aconseguir el triplet el 2015 amb Luis Enrique a la banqueta i el trident de Neymar, Suárez i Messi a la gespa, fet que Bartomeu va aprofitar per guanyar les eleccions anticipades d'aquell estiu gràcies a l'impuls dels títols. Amb ell, però, Neymar va marxar al PSG, Luis Suárez ha acabat a l'Atlètic de Madrid i Leo Messi ha intentat marxar, enfrontant-s'hi i acusant-lo de " no tenir paraula ".Amb tot, Bartomeu també serà recordat com el president del 3-0 de Roma, el 4-0 de Liverpool i el 2-8 de Lisboa contra el Bayern, encadenant tres ridículs consecutius a la Champions. Al mateix temps, en la seva etapa el Madrid ha aconseguit tres Champions consecutives. A més, en l'última temporada la banqueta ha estat més inestable que mai, anant de Valverde a Koeman amb Quique Setién pel mig. Precisament aquest tècnic va anunciar que portarà el club als tribunals perquè no li volen liquidar el contracte Al mateix temps, Bartomeu, considerat un home de bàsquet, tampoc ha estat capaç d'aconseguir estabilitat en la secció. De fet, amb ell el Barça ha viscut canvis radicals de projectes temporada rere temporada, i ha viscut a l'ombra del Reial Madrid, tot i l'ambiciós projecte iniciat la temporada passada amb Mirotic i consolidat enguany amb Jasikevicius a la banqueta.Les últimes obres de Bartomeu al capdavant del club hauran estat un mercat de fitxatges sense els reforços que volia i "regalant" jugadors, i la presentació d'uns pressupostos amb pèrdues que freguen els 100 milions. D'aquesta manera, tancarà una etapa de 10 anys al club (4 com a vicepresident i 6 com a president).

