Primera demanda a l'Estat contra les «clàusules abusives» dels lloguers

Per primera vegada a l'estat espanyol s'ha presentat una demanda sobre possibles clàusules abusives dels contractes de lloguer. El Sindicat de Llogaters i el Col·lectiu Ronda han iniciat un procés judicial a partir del cas particular d'una llogatera que viu en un pis propietat del fons d'inversió Azora, que posseeix 13.000 immobles a l'Estat. Més enllà del cas concret, confien que una sentència favorable estableixi un precedent generalitzat.La denunciat és Sílvia Torres. Viu en un pis propietat d'Azora a Granollers. Quan va entrar-hi, l'immoble de 52 metres quadrats era propietat de Solvia, que se'l va vendre al fons d'inversió. Un cop havia adquirit el pis, Azora ha apujat el preu dels 385 als 690 euros i encara preveu fer un altre increment fins a arribar als 897. "Mai he tingut cap interlocutor amb qui negocoiar i pràcticament no em van deixar veure el contracte abans de firmar-lo", ha denunciat Torres aquest dimecres en una roda de premsa davant de la Ciutat de la Justícia. "Presento la demanda per a mi i per a la resta de veïns. No pot ser que aquests fons siguin els amos del patiment de tantes famílies", ha dit.En total la demanda recull 10 clàusules que Torres, el Sindicat de Llogaters i el Col·lectiu Ronda consideren abusives. Fan referència a l'obligació de contractar una assegurança per impagament del lloguer, a la que preveu increments de la quota d'arrendament al cap de tres anys, a la renúncia anticipada a emprendre accions en cas que l'immoble es quedi sense subministraments, a la retenció de la fiança en cas que el pis no es retorni exactament en el mateix estat o a la penalització en cas d'entregar tard les claus. "En canvi, el contracte no recull clàusules que perjudiquin els propietaris en cas d'incompliments", ha apuntat l'advocada del Col·lectiu Ronda, Montse Serrano, encarregada de presentar la demanda.Serrano ha defensat durant la roda de premsa que aquestes clàusules vulneren la normativa europea i estatal i ha confiat en la possibilitat d'establir un "precedent" que serveixi per evitar la inclusió d'aquestes clàusules en altres contractes de lloguer. Si això passés, la seva desaparició no seria automàtica però els llogaters podrien recórrer a la jurisprudència per evitar-les. "La situació és comparable a la del moment previ a la impugnació de les clàusules hipotecàries abusives", ha defensat.La via judicial no és l'única prevista pel Sindicat de Llogaters per fer front a aquestes clàusules i el col·lectiu preveu pressionar les administracions per garantir una llei que protegeixi els drets dels llogaters. "Fins ara ens hem centrat en la regulació dels lloguers però falten moltes coses per aconseguir, com una millora de la llei d'arrendaments urbans per evitar abusos", ha assegurat la portaveu del sindicat, Marta Ill."Hi ha llogaters que es veuen obligats a acceptar clàusules abusives id 'altres que no tan sols saben que ho són", ha afirmat Ill. El sindicat ha recordat que Azora té 13.000 pisos en propietat arreu de l'Estat i assenyala el fons com a rival estratègic perquè, en cas de victòria, una hipotètica sentència contra les clàusules denunciades sigui d'aplicació immediata en els seus contractes.El conflicte amb Azora no és nou. Centenars de llogaters organitzats a través del Sindicat mantenen des del 2019 un pols amb el fons per aconseguir una negciació col·lectiva dels seus contractes . Fins ara Azora s'ha mostrat inflexible i durant l'estat d'alarma va amenaçar amb no renovar lloguers , tot i que finalment s'ha mostrat disposada a respectar la pròrroga obligtòria decretada pel govern espanyol.

