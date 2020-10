Científics defensen l'«evidència aclaparadora» de la transmissió de Covid-19 per aerosols

Un equip de científics liderat per Kimberly A. Prather, de l'Institut Scripps d'Oceanografia (Estats Units), ha reivindicat l'"evidència aclaparadora" que la inhalació del coronavirus a través de petites gotetes (aerosols) representen "una important via de transmissió de la malaltia".En una carta publicada a la revista científica Science, els investigadors emeten una opinió que contradiu la del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que va assegurar dijous passat que "no hi ha evidència científica sòlida" que el coronavirus es transmeti en espais tancats normals, més enllà dels entorns on es duen a terme procediments mèdics amb aerosols."No hi ha evidències sòlides de transmissió provada per aerosols en mitjans socials normals, tot i que hi ha grups que ho estan proposant com un mecanisme de transmissió possible", va argumentar Simó en roda de premsa.En contrast, aquests científics assenyalen que les persones amb Covid-19, moltes d'elles sense símptomes, "alliberen milers d'aerosols carregats de virus i moltes menys gotetes en respirar i parlar". "Per tant, és molt més probable que algú inhali aerosols que no pas que sigui ruixat per gotes, i per tant l'equilibri de l'atenció ha de canviar-se a la protecció contra la transmissió aèria", insisteixen.A més de l'exigència de l'ús de màscares, el distanciament social i la higiene de mans, aquests científics insten els polítics a afegir "una orientació clara sobre la importància de traslladar les activitats a l'exterior, millorar l'aire interior utilitzant la ventilació i la filtració, i millorar la protecció dels treballadors d'alt risc".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor