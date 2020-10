La Unión de Brigadas espanyoles s'atribueix la destrossa del Guernica de l'1-O de Moià

La Unión de Brigadas s'han atribuït el robatori de la lona amb el mural de l'1-O inspirat en el Guernica de Pablo Picasso que l'ANC Moià-L'Estany havia encarregat als artistes Edu Altarriba i Irene Martí i que havia estat penjada a la plaça del CAP de la capital del Moianès. La Unión de Brigadas són escamots de caràcter espanyolista que sempre de nit i amb passa-muntanyes es dediquen a despenjar estelades i a destruir propostes independentistes.El dijous passat, coincidint amb el tercer aniversari del referèndum d'independència, l'ANC local va penjar a la plaça del CAP de Moià una lona amb un mural on, inspirat en el Guernica, s'hi podien veure policies colpejant amb porres els votants de l'1-O mentre defensen les urnes amb un Piolín inclòs.El mural no estava vigilat i els impulsors ja comptaven amb la possibilitat que rebés algun tipus d’atac. No van passar ni quatre dies, que durant la nit, uns desconeguts el van despenjar i se'l van endur Malgrat que totes les sospites requeien sobre ells, els mateixos escamots totalitaris han publicat a les xarxes la seva acció i han anunciat que "reciclaran" la lona.

