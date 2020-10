Villarejo va idear una segona operació Catalunya a través de Cospedal

José Manuel Villarejo, excomissari de Policia, va oferir al govern de Mariano Rajoy informació sobre suposats comptes de milers de catalans a Andorra per intentar frenar el referèndum del 2017.El contacte es va fer a través del marit de Maria Dolores de Cospedal, Enrique López de Hierro, a qui va demanar fer arribar la informació a l'aleshores ministra de Defensa per aturar l'independentisme, segons publica La Vanguardia . Aquestes conversacions es troben en gravacions al sumari de l'operació Kitchen.Villarejo assegura als àudios a López del Hierro que tenen "informació molt important del que és la creació política catalana i tota la pasta que ha mogut Catalunya a part dels Pujol". També afegeix que té "accés documental i gent que declararà" sobre els diners i que afectarà els Pujol i Convergència i Unió. Els comptes d'Andorra es tracten de 4.000 comptes d'empresaris catalans, segons detalla, que duu una línia d'investigació "que trinxa tots els independentistes".L'excomissari, però, també pretenia treure beneficis econòmics, fent que la justícia tanqués les causes que hi havia obertes contra els seus clients vinculats a bancs andorrans.Al sumari de l'operació també apareix informació sobre una pistola que va comprar el Ministeri d'Interior al xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, segons informa RAC1 que també ha tingut accés. El xofer era l'encarregat de robar la informació compromesa sobre la caixa B del PP, per evitar que l'extresorer del PP escampés la informació. Villarejo temia per la seva seguretat i per això se li va atorgar una pistola amb el permís d'armes.Els 700 euros que costava la pistola van ser abonats per un dels principals comissaris imputats, Enrique García Castaño. Al judici, però, Bárcenas va insinuar que el Ministeri de l'Interior va comprar la pistola, perquè un amic seu li havia prestat els diners i que li havia de tornar.

