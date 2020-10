Sánchez espera crear 800.000 llocs de treball en tres anys

"Accelerarem l'execució del pla des del mateix moment que siguin aprovats aquests pressupostos progressistes i de país"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha exposat les bases del pla de recuperació d'Espanya per remuntar de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia del coronavirus. Es tracta del full de ruta per "modernitzar" l'economia espanyola que remetrà a Brussel·les i que té com a objectiu la creació de 800.000 llocs de treball en els pròxims tres anys. És en aquest període en el qual la Moncloa vol concentrar el major esforç per reactivar l'economia amb la mobilització de 72.000 milions d'euros, 27.000 dels quals pretenen incloure'ls ja en els pressupostos del 2021. La previsió, ha dit, és que es tradueixi en un creixement del PIB del 2,5%.Precisament per aconseguir mobilitzar amb urgència els primers recursos, ha advertit que l'executiu escurçarà tant com pugui el calendari de la presentació dels pressupostos generals. "Accelerarem l'execució del pla des del mateix moment que siguin aprovats aquests pressupostos progressistes i de país", ha anunciat. De fet, en un clar missatge adreçat a l'oposició, ha argumentat que el pla de recuperació i els comptes del 2021 dibuixaran l'horitzó d'Espanya per a la pròxima dècada, motiu pel qual ha subratllat que mai abans havia estat tan necessària "la unitat, la cooperació i la lleialtat institucional".Sánchez ha recordat que, en global, es tracta d'una mobilització sense precedents de 140.000 milions d'euros en sis anys -l'equivalent a l'11% del PIB espanyol del 2019- gràcies als fons de reconstrucció europeus. Amb tot, els principals esforços es concentraran en els primers tres anys la mobilització dels 72.000 milions. El pla, ha insistit, s'inspira en l'agenda 2030, en els objectius marcats per Nacions Unides, en el programa del govern de coalició i en les conclusions de la comissió de reconstrucció del Congrés. D'aquests recursos, un 37% de la inversió serà per a la transició ecològica i un 33% per a la transició digital."Aquest pla dona un horitzó a tots els espanyols", ha dit en referència a la creació massiva de nous llocs de treball anunciada, així com la vocació de reduir en dos terços la desigualtat conforme els estàndard europeus. Els joves i les dones, ha puntualitzat, són els principals damnificats d'aquesta crisi.Segons Sánchez, no es tracta només de recuperar el PIB, que ha caigut en picat com a conseqüència de la pandèmia, sinó de "créixer d'una manera diferent i sobre pilars més robustos". Algunes de les mesures estratègiques que ha mencionat passen per la transformació del sector energètic per aconseguir que a l'any 2050 sigui 100% net i renovable, que al 2030 hi hagi cinc milions de vehicles elèctrics en circulació, la creació de 65.000 places d'educació infantil i 1.460 unitats d'acompanyament per a l'atenció de l'alumnat vulnerable.També, entre les deu polítiques "tractores" que ha mencionat, ha situat la lluita contra la despoblació de les zones rurals i el desenvolupament del sector agroalimentari, la preservació de la biodiversitat i adaptació del litoral espanyol a l'impacte del canvi climàtic, destinar un 9% dels recursos en transició energètica, un 17% per a la modernització i digitalització del teixit productiu i del turisme i un altre 17% per a la ciència, la innovació i el reforç dels recursos en salut. També ha mencionat la destinació d'un 18% dels recursos en educació, formació i coneixement, un 6% en l'economia de les cures i un 1,1% en esports i indústria cultural.Sánchez també ha detallat que en matèria educativa l'objectiu és crear 200.000 noves places de Formació Professional en quatre anys i impulsar una reforma per adaptar l'oferta a les necessitats de qualificació del nou mercat laboral. Es distribuiran 250.000 dispositius de connexió a internet per a alumnat perquè l'usin a les seves llars i la creació d'aules interactives a 19.000 centres educatius. En matèria de dependència, el govern espanyol vol facilitar que en tres anys 870.000 persones dependents accedeixin als serveis de teleassistència.Per controlar el desenvolupament del pla de recuperació i fer-ne seguiment, Sánchez ha explicat que es posarà en marca una comissió interministerial presidida per ell mateix i de la qual en formaran part els ministres responsables de les àrees més vinculades. També es crearà una unitat de seguiment a la Moncloa i proposarà que es reti comptes periòdicament a la comissió mixta de la Unió Europea al Congrés, de la qual hi participen diputats i senadors.El president del govern espanyol ha explicat també que s'impulsaran les reformes legals i administratives perquè la gestió dels fons europeus sigui "impecable i àgil". A través d'un reial decret s'eliminaran el que ha definit com a "colls d'ampolla" i traves administratives existents. Ha posat com a exemples de normes que hauran de ser revisades la llei de contractes del sector públic, la llei de subvencions o la llei de règim jurídic del sector públic. "Cal evitar que la burocratització sigui un obstacle per accedir als recursos disponibles", ha dit tot convidant les autonomies ha seguir també aquesta premissa.Per tal de facilitar la recuperació, Sánchez ha fet una nova crida a l'oposició, a qui ha demanat una "col·laboració mínima" en benefici de l'interès general. "Reclamo la fi de qualsevol bloqueig institucional", ha demanat tot advertint que la cruïlla en la qual ha situat la pandèmia Espanya és la d'escollir entre la política i l'antipolítica. "Milions d'espanyols se senten fràgils davant l'assot d'un virus mortífer", ha assegurat.Sánchez ha argumentat que es tracta de promoure una "segona modernització" de l'economia espanyola que pivotarà en quatre eixos de caràcter transversal: transició ecològica, cohesió social i territorial, digitalització i igualtat de gènere. Amb l'impuls dels 27.000 milions d'euros durant el 2021 es pretén aportar 2,7 punts de creixement del PIB durant l'any que ve i un augment del 2% del creixement potencial en una dècada.La conferència del president del govern espanyol s'ha celebrat en un format innovador en el qual hi han assistit tots els membres del govern per videoconferència, així com els ambaixadors dels 27 països membre de la Unió Europea, els representants de les patronals i dels sindicats i també de la societat civil. Just aquest dimarts, el govern espanyol va situar la caiguda del PIB en un 11,2% per aquest any i va preveure que es recuperarà un 7,2% durant el 2021, una millora que arribarà al 9,8% gràcies a l'impacte del pla de recuperació.

