Sánchez anuncia la creació de 800.000 llocs de treball en tres anys

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha exposat les bases del pla de recuperació d'Espanya per remuntar de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia del coronavirus. Es tracta del full de ruta que remetrà a Brussel·les i que té com a objectiu la creació de 800.000 llocs de treball en els pròxims tres anys. És en aquest període en el qual la Moncloa vol concentrar el major esforç per reactivar l'economia amb la mobilització de 72.000 milions d'euros, 27.000 dels quals pretenen incloure'ls ja en els pressupostos del 2021.Precisament per aconseguir això últim, ha advertit que l'executiu escurçarà tant com pugui el calendari de la presentació dels pressupostos generals per disposar d'uns recursos que ha considerat urgents. "Accelerarem l'execució del pla des del mateix moment que siguin aprovats aquests pressupostos progressistes i de país", ha anunciat. De fet, en un clar missatge adreçat a l'oposició, ha argumentat que el pla de recuperació i els comptes del 2021 dibuixaran l'horitzó d'Espanya per a la pròxima dècada, motiu pel qual ha subratllat que mai abans havia estat tan necessària "la unitat, la cooperació i la lleialtat institucional".Sánchez ha recordat que, en global, es tracta d'una mobilització sense precedents de 140.000 milions d'euros en sis anys -l'equivalent a l'11% del PIB espanyol del 2019- gràcies als fons de reconstrucció europeus. Amb tot, els principals esforços es concentraran en els primers tres anys la mobilització dels 72.000 milions. El pla, ha insistit, s'inspira en l'agenda 2030, en els objectius marcats per Nacions Unides, en el programa del govern de coalició i en les conclusions de la comissió de reconstrucció del Congrés. D'aquests recursos, un 37% de la inversió serà per a la transició ecològica i un 33% per a la transició digital."Aquest pla dona un horitzó a tots els espanyols", ha dit en referència a la creació massiva de nous llocs de treball anunciada, així com la vocació de reduir en dos terços la desigualtat conforme els estàndard europeus. Els joves i les dones, ha puntualitzat, són els principals damnificats d'aquesta crisi.Sánchez ha argumentat que es tracta de promoure una "segona modernització" de l'economia espanyola que pivotarà en quatre eixos de caràcter transversal: transició ecològica, cohesió social i territorial, digitalització i igualtat de gènere. Amb l'impuls d'aquests 27.000 milions d'euros durant el 2021 es pretén aportar 2,7 punts de creixement del PIB durantl'any que ve i un augment del 2% del creixement potencial en una dècada.La conferència del president del govern espanyol s'ha celebrat en un format innovador en el qual hi han assistit tots els membres del govern per videoconferència, així com els ambaixadors dels 27 països membre de la Unió Europea, els representants de les patronals i dels sindicats i també de la societat civil.Just aquest dimarts, el govern espanyol va situar la caiguda del PIB en un 11,2% per aquest any i va preveure que es recuperarà un 7,2% durant el 2021, una millora que arribarà al 9,8% gràcies a l'impacte del pla de recuperació.

