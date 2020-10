​Mas-Colell celebra que el PDECat es presenti a les eleccions i els votarà

Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia dels governs d'Artur Mas, ha celebrat que el PDECat es presenti a les eleccions catalanes i ha assegurat que els votarà. "Hi ha un sector de l'1-O, que és un model econòmic de centre, que creu en l'empresa i que el país ha de tirar endavant amb una combinació entre allò privat i allò públic. Si es presenta el PDECat, votaré el PDECat", ha afirmat.El suport de l'exconseller al partit postconvergent se suma al de Mas, que ha intentat sense èxit fins al darrer moment que el PDECat arribés a un pacte amb Junts per Catalunya per concórrer plegats als comicis, que apunten al 14 de febrer.L'exconseller ha reconegut que les retallades que va aplicar quan formava part del Consell Executiu van tensionar el sistema sanitari, però ha assegurat que van salvar la situació i que si la pandèmia s'hagués produït fa una dècada, "hauria passat el mateix". Per això, ha defensat "muscular més el sistema sanitari", que precisa al seu parer 12.000 milions d'euros al conjunt de l'Estat.Mas-Colell ha pronosticat un retorn a la normalitat el 2022, si bé ha advertit que hi haurà negocis inviables i caldrà ajudar-los a transformar-se i redirigir els treballadors cap a uns altres sectors. En la seva opinió, Espanya es va desconfinar massa ràpid per la importància del sector turístic, però l'economia no s'ha recuperat encara del xoc causat per la pandèmia.

