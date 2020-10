Educació preveu que en la propera setmana es desconfinin uns 900 grups estables

El Departament d'Educació preveu que en els propers set dies es desconfinin uns 900 grups estables als centres educatius de Catalunya. Núria Cuenca, secretària general d'Educació, ha repassat les dades del coronavirus a les escoles i ha constatat que els centres no són un "centre amplificador de la pandèmia ni dels contagis". El 97% dels alumnes han pogut anar als centres educatius sense cap interrupció perquè no hi ha hagut contagis en el si d'aquests centres. Cuenca ha reivindicat les mesures adoptades, que "són bones i estan funcionant". "La crisi la superarem amb les escoles obertes", ha remarcat la secretària general d'Educació.De fet, segons Cuenca, les escoles ajuden a "prevenir i contenir" els contagis i les cadenes de transmissió gràcies als cribratges que s'hi fan i, a més, l'escola garanteix la igualtat d'oportunitats i mantenir-les obertes ajudarà a pal·liar les desigualtats. "L'escola ajuda a conscienciar sobre les mesures d'autoprotecció", ha assegurat Cuenca. La secretària general ha agraït l'esforç a direccions, escoles, alumnes i famílies. De tota manera, la situació de la pandèmia no és bona. Per això Cuenca ha demanat mantenir la "rigorositat" en les mesures fins que els indicadors epidemiològics no millorin.Com ha estat l'evolució dels grups confinats? A dia d'avui hi ha 1.165 grups estables confinats de 750 centres. El pic va ser el 4 d'octubre amb 1.316 grups de 836 centres. Hi ha hagut un decreixement dels grups confinats: des que es va iniciar el curs s'han hagut de confinar més de 2.000 grups, un 3% dels grups estables del sistema. La xifra de grups es manté estable perquè dia a dia es van desconfinant grups. 220 centres que en algun moment han hagut de confinar ja tenen el 100% dels grups funcionant normalment. La previsió dels propers 7 dies és que es desconfinaran uns 900 grups. A dia d'avui hi ha més de 26.353 alumnes confinats, amb un pic que es va assolir el 3 d'octubre. Hi ha poc més de 1.433 professionals confinats. "Estem contribuint a prevenir els contagis a l'escola", ha remarcat Cuenca.Marc Ramentol, secretari general de Salut, ha detallat que en les primeres tres setmanes de curs s'han fet 100.000 PCR a persones de l'àmbit escolar. 46.414 fora de l'escola i 52.184 dins de l'escola. Aquesta diferenciació és "rellevant" perquè el percentatge de positivitat transmet un missatge que reforça la idea que les escoles són segures. El focus del sistema sanitari està situat ara en la detecció de positius a les escoles per aconseguir mantenir les escoles obertes. La taxa de positivitat a la població educativa continua sent marcadament inferior al de la població general, que està per sobre del 5% (objectiu de l'OMS). La població d'alumnes està per sota del 5% i es manté en els últims dies.Ramentol ha destacat el percentatge de positivitat segons si la prova es fa per un motiu de fora de l'escola o per un motiu de l'escola. Fora de l'escola inclou casos simptomàtics o contactes estrets; dins de l'escola s'inclouen els estudis de contactes estrets de la bombolla i els cribratges escolars. El percentatge de positivitat indica, en totes les franges d'edat, que quan la prova es fa per una causa de dins de l'escola és més baix que si és per una causa de fora de l'escola. "Aquest es un patró que es repeteix en totes les franges d'edat escolar", ha dit el secretari general de Salut. Pel que fa al personal dels centres, quan es fa una PCR fora de l'escola el percentatge de positivitat és del 7,2%, però si se'l fa per contacte estret escolar, el percentatge cau al 2,6%."Aquest anàlisi ha permès detectar un àmbit de millora: el persona d'àmbit extern als centres, en què la devallada no és tan important. Ens posa de manifest la necessitat de reforçar les mesures de protecció del personal extern als centres", ha dit. Els contactes dins de les escoles són molts menys que fora, ha remarcat Ramentol, cosa que reforça la tesi del Govern que l'escola no actua com a agent d'expansió de la pandèmia.Gairebé un mes després de l'inici de curs, les direccions de les escoles a Catalunya acumulen queixes sobre els canvis en el funcionament dels centres provocats per la pandèmia de Covid-19, i també sobre els recursos que s'hi han destinat. Uns greuges que van ser traslladats l'1 d'octubre al Departament d'Educació en la darrera reunió de la Junta Central de Directors d'escoles públiques.ha accedit a les actes d'aquella reunió. S'hi denuncia la manca de docents -denunciada des de fa mesos pels sindicats- i la necessitat de rebre instruccions clares per part de la conselleria. Són les principals demandes dels mestres.Els directors van demanar a Educació que la inspecció sigui "flexible i facilitadora", i que no es demani a les direccions complir més requisits dels "estrictament necessaris". També s'ha reclamat que es validin els plans d'obertura presentats per cada centre, ja que encara no s'ha obtingut resposta de la conselleria sobre la seva idoneïtat.L'evolució de l'epidèmia després de quasi un mes de reobertura dels centres indica que, ara com ara, les escoles són segures i no actuen com a factor de propagació de la Covid-19. Les últimes dades indiquen que s'han detectat 4.000 positius en centres educatius. A hores d'ara, els directors denuncien que no disposen de llistes amb el professorat vulnerable.

