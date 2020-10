El municipi més ric de l'Estat és català

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, la renda bruta mitjana del 2018 per declarant, el posicionament a nivell de renda a Catalunya, la renda bruta disponible del 2018 -després d'impostos i bonificacions-, i l'evolució de la renda bruta mitjana del municipi entre 2017 i 2018. Només amb dades de municipis de més de 1.000 habitants. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.L' Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) ha publicat la renda mitjana de cada municipis. Segons l'última actualització, Matadepera, al Vallès Occidental, ha passat de ser el quart municipi més ric de tot l'Estat a ser el primer, quadruplicant la renda mitjana bruta en un sol any. També ha superat Avinyonet del Penedès, que el 2017 era el municipi amb la renda més elevada, tot i que l'increment de la riquesa mitjana del municipi vallesà és realment estrany. Avinyonet del Penedès, de fet, ha caigut a la posició 189, ja que la xifra del 2017 es devia a la declaració d'uns ingressos extraordinaris de 24 milions d'un veí que aquest any no s'han repetit.Caldrà analitzar, en tot cas, les raons de la variació increïble a Matadepera, fins als 218.788 euros, però, més enllà d'aquest municipi, el segon amb major renda mitjana bruta és Sant Just Desvern (58.875 euros), seguit de Sant Cugat del Vallès (57.565), Alella (54.512) i Sant Vicenç de Montalt (52.058). Per contra, els municipis amb menor renda són Batea (16.233), Horta de Sant Joan (19.303), Camarles (19.345), Torres de Segre (19.351) i el Perelló (19.556).Aquesta estadística incorpora les quantitats declarades a través de l'IRPF i, per tant, no mesura el patrimoni acumulat o altres vies d'ingressos. Així mateix, l'AEAT incorpora també aquelles rendes dels contribuents no obligats a fer declaració -per no arribar al mínim, per exemple-, així com, en cas de declaracions conjuntes, divideix la quantitat per dos. Així mateix, també s'ofereixen les dades de la renda bruta disponible, la resultant després del pagament d'impostos i cotitzacions.

