La Pimec i els economistes reclamen que Catalunya participi en la gestió dels fons europeus

La gestió dels fons europeus exigeix d'una estratègia clara, que fins ara no existeix. I cal que Catalunya sigui un agent actiu en l'estructuració, definició i seguiment de tota l'actuació al voltant dels fons. Així ho han assegurat aquest dimecres el Col.legi d'Economistes de Catalunya (CEC) i la patronal Pimec, que han presentat el primer informe del Grup d'Experts per a la Reactivació de l'Economia Catalana (GEREC) constituït per diversos economistes i empresaris. Han reclamat també que en la gestió dels fons -es preveu l'arribada de 140.000 milions d'euros- participin tots els actors polítics, incloent les comunitats autònomes, com també els agents socials i econòmics.Aquest primer informe tracta sobre el fons de rescat de la Unió Europea i com s'ha d'aprofitar per transformar el model econòmic de Catalunya. A la roda de premsa telemàtica han intervingut el degà del CEC, Anton Gasol, el president de la Pimec, Josep González, i la coordinadora del GEREC, Carme Garcia.Tots ells han reclamat que Catalunya ha de participar amb total transparència en el repartiment dels fons, focalitzant els projectes en uns determinats sectors prioritaris que siguin potents a Catalunya i que impulsin la sostenibilitat, la digitalització i la resiliència. Com són les indústries de l'àmbit de la salut i les ciències de la vida, la construcció, l'automoció i la mobilitat sostenible, els sistemes industrials i la indústria 4.0, les indústries culturals i basades en l'experiència, el comerç, o l'agroalimentari, entre d'altres.El president de la Pimec ha afirmat que encara es deconeix com s'implementaran els fons de la Unió Europea. Ha dit que seria convenient que arribessin a les petites i mitjanes empreses el mateix percentatge que les pimes aporten al PIB.Carme Garcia ha afirmat que siguin els millors projectes els que rebin els fons i que el procés de decisions es dugiui a terme amb transparència. El grup d'economistes proposa establir un sistema d'indicadors per mesurar l'ús i l'eficiència dels fons de la UE.L'economista també ha assegurat que Catalunya ha de ser "molt proactiva" en el procés i que reforci aquells sectors que ara ja són molt competitius.Anton Gasol, degà del CEC, ha comparat l'efecte de la crisi sanitària a "l'explosió d'un volcà més que no pas a un incendi". Però ha elogiat la resposta donada per les institucions europees, i mesures com la de suspendre la regla de despesa. Sobre com serà la recuperació econòmica, ha dit que segurament s'allargarà molt en el temps, però en forma de k: "Alguns sectors es recuperaran, però d'altres acusaran el cop i deixaran una ferida en forma de pobresa i desigualtats. Hi haurà una gran diferència entre persones, sectors i territoris".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor