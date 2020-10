Dos detinguts a Ripoll després d'una baralla amb més de 100 persones implicades

Els Mossos han detingut dos homes, de 23 i 26 anys i veïns de Ripoll, com a presumptes autors d'un delicte de desordres públics i un altre delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc la matinada del 4 d'octubre, quan la policia va rebre l'alerta d'una baralla multitudinària a la plaça Gran de la població, just davant d'un bar.En arribar al lloc dels fets, van constatar un centenar de persones a la via pública que estaven en actitud alterada i agressiva, i com diverses persones volien entrar a la força en un bar i d'altres hi estaven refugiades. Durant l'actuació policial, diversos agents van resultar ferits lleus i van haver de ser atesos a l'Hospital de Campdevànol.Els agents van rebre diversos impactes pel llançament d’objectes tals com encenedors, ampolles, pedres, glaçons i terra de les jardineres de la plaça. Per impedir l’accés de més persones a l’interior de l’establiment es va realitzar un cordó policial per tal de contenir un nombre important de persones, separar les parts confrontades i restablir la normalitat.En aquest incident, diversos agents van resultar ferits lleus i de diversa consideració, i van ser atesos i avaluats a l’Hospital de Campdevànol.Els agents van identificar un total de sis persones, van intervenir dues navalles i van detenir dos dels responsables de la baralla l’endemà mateix dels fets.Els detinguts, un del qual li consten múltiples antecedents, van passar el dia 6 d’octubre a disposició del jutjat de guàrdia de Ripoll que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor