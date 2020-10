Les funeràries es preparen per evitar un nou col·lapse en la segona onada de la pandèmia

Les funeràries catalanes, amb el record encara fresc dels moments complicats viscuts durant els primers mesos de la pandèmia, treballen per afrontar amb les màximes garanties una probable segona onada que torni a posar en perill de "col·lapse" les seves instal·lacions.Jordi Casanovas, administrador de Pomfusa, funerària que dóna servei a 16 municipis del Baix Llobregat Nord, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Vallès Oriental, explica que, bàsicament, han incrementat la capacitat dels seus frigorífics per evitar l'acumulació de cadàvers i han millorat els protocols de seguretat de la seva plantilla copiant models hospitalaris. "N'hem après molt i creiem que no es repetirà una situació igual a la viscuda a l'inici de la pandèmia", assegura.A més, assegura que les funeràries d'arreu del país van fregar el col·lapse durant dues o tres setmanes a l'inici de la pandèmia amb els incineradors i els cementiris "que no donaven l'abast" i les plantilles treballant al màxim de la seva capacitat. Una situació, afegeix, que no creu que es repeteixi en la segona onada de la Covid-19 perquè "tots n'hem après", perquè s'estan prenent les mesures necessàries per evitar-ho i perquè "sembla" que la virulència del virus és menor.Un dels aspectes on més s'incidirà és en la seguretat dels seus treballadors durant la manipulació dels cadàvers. Aquí, Casanovas recorda que durant els primers mesos de la pandèmia "van estar sotmesos a molta pressió" treballant en unes condicions que no eren les òptimes tot i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a la manipulació i trasllat dels cadàvers. "S'ha parlat molt dels riscos que van córrer els metges i sanitaris, però no pas dels serveis funeraris que amb l'acumulació de cadàvers també estaven molt exposats al virus", puntualitza.En el cas de Pomfusa, el seu gerent explica que s'han revisat tots els protocols per fer-los "més estrictes" imitant models hospitalaris. Així, per exemple, als seus tanatoris s'han delimitat molt més les zones exposades a riscos biològics, s'han extremat les mesures de desinfecció, tant de personal com de vehicles, i s'han delimitat les zones d'entrada i sortida i els accessos.Unes mesures que fins i tot els han obligat a modificar "a correcuita" el projecte del nou edifici de serveis funeraris que van començar a construir fa cosa d'un any a Esparreguera. "Partint de l'experiència adquirida, ens vam plantejar fer una sèrie de canvis per poder oferir unes instal·lacions més segures i adaptades a la Covid-19 i altres pandèmies o catàstrofes que hi puguin haver", destaca.Al projecte, que ja preveia un edifici d'última generació amb un sistema d'aprofitament de l'energia innovador, se li van sumar millores no contemplades inicialment com uns crematoris "més ràpids i segurs" per fer front a l'increment de la demanda (que s'ha estabilitzat en el 40% després de superar en alguns moments el 50%) i uns congeladors amb més capacitat. "Un dels problemes que vam tenir a l'inici de la pandèmia va ser l'acumulació de cadàvers i en aquest nou edifici hem fet un congelador amb capacitat per a uns 80 cadàvers", puntualitza.També s'ha separat la zona bruta (on arriben els cadàvers de persones difuntes per Covid-19) de la resta d'espais, s'ha millorat la renovació de l'aire a totes les instal·lacions i s'han intensificat les mesures de desinfecció, tant de vehicles com de personal que han de passar per arcs de desinfecció, entre d'altres.Per últim, Casanovas explica que estan en permanent contacte amb Salut per fer un seguiment de l'evolució de la pandèmia i adaptar-se als nous escenaris.

