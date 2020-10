El risc de rebrot a Catalunya es dispara i arriba als 234 punts

El risc de rebrot per Covid-19 a Catalunya segueix pujant sense aturar-se i ja arriba als 234,14 punts, cosa que suposa un risc molt alt. Són 19 punts més que ahir. Des del diumenge, el risc ha augmentat cada dia un mínim de 14 punts. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, també puja i passa d'1,13 a 1,21.Segons les dades de Salut, en les últimes 24 hores s'han declarat 1.477 nous casos confirmats per prova PCR, arribant als 149.747 des de l'inici de la pandèmia, i hi ha hagut dues noves morts, arribant a les 13.425.

