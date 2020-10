Aragonès, al Parlament: «No hi ha president, però hi ha Govern»

Primera sessió de control al Govern sense la presència de Quim Torra, inhabilitat la setmana passada pel Tribunal Suprem . El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i Meritxell Budó, portaveu de l'executiu i consellera de Presidència, s'encarregaran en el que resta de legislatura d'assumir les respostes a les preguntes de l'oposició. Aquest dimecres, que ha començat amb un aplaudiment a l'activista Tamara Carrasco després de la seva absolució , Aragonès ha reiterat que Catalunya "no té president" per un nou acte de "repressió" de l'Estat que "no es pot normalitzar". Tanmateix, ha recordat que l'executiu actuarà amb tota la fermesa necessària per gestionar els efectes de la pandèmia: "No hi ha president, però hi ha Govern".Aragonès, respectuós en tot moment amb el rol assumit en absència de Torra, ha avançat que l'executiu farà una segona ampliació del pressupost per atendre despeses sobrevingudes, després dels 1.230 milions anunciats el juliol passat. El vicepresident ha exposat que es destinaran 200 milions més al sistema de salut, a banda de més recursos a les universitats i la cultura. En aquest sentit, ha subratllat que el Govern farà ús de totes les seves competències per gestionar la situació de crisi sanitària, econòmica i social derivada del coronavirus.En resposta al PP, que l'ha acusat d'actuar amb les mans lligades pel pacte amb Junts per Catalunya (JxCat) que defineix com a "limitades" les seves funcions, Aragonès ha advertit els populars que mentre la Generalitat "no para de treballar" la Comunitat de Madrid està en una "guerra absurda de bandera". Pel vicepresident català, el PP de Madrid ha demostrat una gestió "ineficaç i incompetent" davant la pandèmia.Aragonès també ha valorat la visita de Felip VI a Catalunya aquest divendres , en la qual no participaran els membres del Govern, així com tampoc cap representant del Parlament ni de l'Ajuntament de Barcelona. "El rei va trencar la neutralitat el 3 d'octubre. Va consumar el divorci amb la ciutadania de Catalunya", ha afirmat en resposta a una pregunta parlamentària d'ERC. El vicepresident ha demanat a la monarquia que reflexioni pels motius que fan que les institucions catalanes no participin en l'acte de divendres amb el rei.

