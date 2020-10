Ayuso s'oblida d'avisar un poble del confinament: «Si no arribem a preguntar, estaríem fent vida normal»

Els veïns d'Aldea del Fresno, un poble madrileny de 3.000 habitants, tenen prohibit des d'aquest dilluns sortir del municipi excepte per treballar, anar a estudiar o realitzar tasques imprescindibles per la seva situació epidemiològica. Però no en sabien res.El cas és que el govern d'Ayuso a la Comunitat de Madrid es va oblidar del poble quan va anunciar les mesures. Així, ni l'ajuntament va ser avisat ni el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM) el va incloure a la llista de municipis afectats per les restriccions. El govern del PP ha hagut de publicar una correcció.En declaracions a elDiario.es, l'alcaldessa d'Aldea del Fresno, Maribel Hernández, que governa amb una coalició d'independents amb el PP, denuncia que "si no arribem a preguntar, seguiríem fent vida normal. Això és un descontrol total".En aquesta línia, Hernández assegura que el divendres a la tarda van contactar amb el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz-Escudero, i la directora general de Salut Pública, Elena Andradas, i cap dels dos van ser capaços d'aclarir si els veïns d'Aldea del Fresno podien sortir del poble aquest dilluns.

