El Barnasants presenta a València l'últim disc de Pau Alabajos

El Barnasants tornarà als escenaris al País Valencià dijous amb el concert de Pau Alabajos i reprèn les actuacions suspeses. El fundador i director del BarnaSants, Pere Camps, ha reivindicat que la cultura és "segura" i que el projecte segueix endavant "sense por però amb molt respecte per la pandèmia". L’actuació tindrà lloc al teatre Micalet de la capital valenciana el 8 d'octubre.El circuit de concerts que caracteritza el Barnasants va haver de ser ajornat a causa de la Covid-19 el passat mes de març quan només quedava un terç perquè acabés. El passat 18 de juny la guitarra i la veu de Guiu Cortés, El Niño de la Hipoteca van arribar al Casinet d'Hostafrancs en la represa del Barnasants després de l'aturada per la crisi de la Covid-19.Alabajos va publicar el seu vuitè àlbum, Les hores mortes, al mes de febrer i sonarà per primera vegada aquest dijous el que ell defineix com una "presentació en diferit". Un disc que inclou temes inspirats per poemes de l’autor català Miquel Martí i Pol, hi ha una musicació del manifest en vers "Vuit de Març", de Maria Mercè Marçal (amb la col·laboració especial de les artistes Gemma Humet, Meritxell Gené i Marta Rius, que posen la veu a l'enregistrament) i del poema No passareu, d'Apel·les Mestres, un poema antifeixista que Jordi Cuixart va recitar davant del Tribunal Suprem durant la seva declaració judicial.Encara que aquest any la reprogramació ha fet que la gran part dels concerts siguin a Barcelona, el Barnasants té com una de les seves finalitats unir cantautors i cantautores de tot el domini lingüístic català. El seu director ha qualificat el Barnasants com "confederat" perquè "està unit per un mateix projecte cultural".Amb una programació de 18 concerts en total, el festival vol mantenir viva la xarxa de cançó d’autor "amb propostes quilòmetre zero que s’han pogut re-programar". Artistes com Joan Isaac, Ivette Nadal i Caïm Riba, Roger Mas i Raúl Sola pujaran als escenaris els mesos d'octubre i novembre per continuar en una edició atípica del Barnasants.També s’ha anunciat que l’edició de l’any 2021 tindrà Cuba com a país convidat.

