Mor un motorista en un accident múltiple a la C-58 a Sant Quirze

Vehicle accidentat en el xoc múltiple de la C-58 a Sant Quirze. Foto: Trànsit

Un motorista ha mort la matinada d'aquest dimecres en un accident múltiple a la C-58 Sant Quirze del Vallès. El sinistre ha tingut lloc a les 00.28 hores al quilòmetre 14,5 de la via, direcció Terrassa. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió amb dos turismes, dues motocicletes i una furgoneta.Un turisme, en veure l'accident, s'ha aturat i un altre no ha frenat a temps i ha impactat amb aquest cotxe parat i ha bolcat. Finalment, un altre motorista, ha realitzat una maniobra de frenada i ha caigut. A conseqüència del xoc, el conductor de la primera motocicleta implicada en l'accident ha resultat mort. A més, el conductor de la segona moto ha resultat ferit greu i la conductora d'un dels turismes ferida menys greu.La víctima tenia 47 anys i era veí de Sabadell. El motorista ferit greu ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa i la conductora del turisme a l'Hospital de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar la via en sentit Terrassa. S'han activat nou patrulles de Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta ja són 85 les víctimes en accident de trànsit aquest any a les carreteres urbanes de Catalunya.

