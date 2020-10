La moció contra Bartomeu prospera i els socis decidiran el futur de la junta a les urnes

Objectiu assolit! — Jordi Farré 🎗 (@JordifarreFcb) October 7, 2020

Els socis del Futbol Club Barcelona decidiran quin és el futur de la junta de Josep Maria Bartomeu. Després de la revisió de firmes, s'ha confirmat que la plataforma ha reunit més de 16.521 suports vàlids, xifra que marcava el tall per avançar. Així ho ha anunciat Jordi Farré, un dels impulsors de la moció: "Objectiu assolit!", ha exclamat a Twitter.Amb tots els requisits complerts per prosperar, la moció de censura arriba a l'últim pas: les urnes. L'actual junta directiva ha de convocar l'acte de votació en un termini d'entre 10 i 20 dies hàbils. En tot cas, caldrà veure si hi ha preparat algun moviment com podria ser la dimissió de Bartomeu.Per fer fora la junta definitivament, la moció necessitarà un 66% dels vots dels socis a favor. Si no supera aquest pas, l'actual president i la seva junta seguiran fins el 20 i 21 de març, data programada per a les eleccions.La votació arribarà després d'un període convuls al Camp Nou. Si bé el descontent de l'afició venia de lluny per la gestió esportiva i institucional, amb escàndols com el cas d'i3Ventures , el 2-8 contra el Bayern als quarts de final de la Champions i la decisió del capità Leo Messi d'abandonar el club amb crítiques a la directiva (finalment obligat a quedar-se) van precipitar la moció. A més, des de la seva creació encara ha agafat més força davant la gestió del mercat de fitxatges i la presentació d'uns pressupostos amb pèrdues que freguen els 100 milions d'euros.

