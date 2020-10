Arrufat insinua que el van extorquir amb la difusió del cas sobre agressió sexual

ra que finalment he quedat alliberat de l'extorsió que suposava l'amenaça de rebentar-me la vida enviant-ho a les xarxes i als mitjans, podré finalment dir-ho". Explica que té preparat un vídeo i un text exposant els fets, que ell considera mentida, i destapant "una cosa encara més greu".

VOLIA fer-ho per avui, però ara ja és més prudent revisar-ho altre cop i publicar-ho demà a primera hora. Un text i un... Publicada por Quim Arrufat en Dimarts, 6 d’octubre de 2020

Bon dia.

Mentre ordeno una millor resposta, aquí en faig una d'urgència. pic.twitter.com/dwwSF4owU2 — Quim Arrufat (@quimarrufat) October 5, 2020

L'exdiputat de la CUP Quim Arrufat prepara el terreny per emetre una resposta sobre les informacions que explicaven que va marxar de la formació anticapitalista amb una denúncia interna per agressió sexual i una altra per abús sexual . Arrufat, a través d'un missatge al seu compte personal de Facebook, assegura que "aDilluns va emetre un petit comunicat a través del seu compte de Twitter, on feia referència per primera vegada a la informació que va avançar el diari Ara. La formació anticapitalista va admetre l'existència d'una investigació sobre Arrufat en un comunicat. Una noia va denunciar internament l'exdiputat per agressió sexual la tardor del 2014, quan encara era electe al Parlament.En aquell any, però, els protocols interns de la CUP per afrontar les agressions sexistes encara no estaven vigents, i es va crear una comissió informal per tractar el cas. El 2019 va rebre una nova denúncia, aquest cop per abús. Just abans de les eleccions municipals Arrufat va decidir abandonar la formació, ja que tot i que la comissió encara estava tractant el cas, el protocol estableix un agreujant per repetició que implica l'expulsió.La formació anticapitalista ha confirmat el procés intern per aclarir els fets a través d'un comunicat difós poc després que es fes publica la notícia. En el text, la CUP condemna l'agressió, es reafirma en el rebuig a les agressions masclistes i assegura que es manté "ferm" el seu compromís contra "el patriarcat" i aquest tipus de fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor