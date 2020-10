Abascal i Ortega Smith, a judici per la dissolució del comitè executiu de Barcelona

El president de Vox, Santiago Abascal, i el secretari general, Javier Ortega Smith, aniran a judici per la dissolució del comitè executiu provincial de Barcelona l'1 d'octubre del 2019, segons publica aquest dimarts el rotatiu Crónica Global.Militants de la formació d'extrema dreta van portar aquesta decisió a la justícia ordinària de Madrid, on hi ha la seu central del partit, i després de la instrucció ara es preveu que el judici comenci el mes de novembre. La denúncia dels militants acusa Abascal i Ortega Smith de vulneració de dret fonamentals, concretament de lliure associació política, segons indica el mateix mitjà.

