Salut confia en reduir els botellots amb l'obertura dels locals d'oci nocturn

El Departament de Salut confia que l'obertura aquest dimecres dels locals d'oci nocturn sense fer ús de la pista de ball ha de permetre reduir les festes il·legals i els botellots. "L'oci regulat ens ajudarà a disminuir aquest oci no tant regulat", ha explicat el secretari de Salut, Josep Maria Argimon. L'ús d'aquests locals també ha de permetre millorar la traçabilitat "en el supòsit que haguem tingut algun brot en aquests espais nocturns", ha afegit."No hem de pensar que reobren les discoteques amb l'activitat de ball, perquè això és una línia vermella", ha advertit Sergi Delgado, de Protecció Civil. Ha explicat que aquests establiments podran obrir amb taules i cadires a la pista de ball per consumir begudes o per activitats musicals.Argimon ha dit que a l'hora de prendre mesures com aquestes el departament ha de fer "una mica de balanç de risc", és a dir, "què es perd per un costat i per l'altre", en el sentit que confia que aquesta mesura redueixi els botellots. Ha assegurat que la mesura està "en coneixement" del Ministeri de Sanitat, amb qui ha explicat que mantenen "una relació més que cordial" i amb qui no hi ha "cap confrontació". També ha dit que si la mesura no surt bé faran marxa enrere.Les mesures que està previst que aquest dimecres aprovi el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) inclouen l'autorització de l'obertura dels locals d'oci nocturn per desenvolupar determinades activitats que comportin nivells de contacte i interacció social de menys risc. Hi haurà persones assegudes durant la majoria del temps que dura l’activitat, i poc moviment i interacció social amb altres persones que comparteixen l’activitat.Pel que fa als horaris d'obertura, es mantindran els corresponents a l’activitat per a la qual es disposi de llicència o autorització, però no més enllà de les 3 hores i sense que puguin admetre nous clients a partir de les 2 hores. Mentre aquestes activitats no disposin d'un pla sectorial propi, restaran subjectes al Pla de represa del sector cultural d'arts escèniques i musicals i, quan desenvolupin activitats de restauració, al Pla d’acció del sector de la restauració.En qualsevol cas, i en això tant Argimon com Delgado han insistit molt, es mantenen suspeses les activitats de ball a interior o a l’exterior. No obstant, aquelles recreatives musicals que disposin de pista de ball o espai assimilable poden habilitar-los per instal·lar taules i cadires pel públic assistent i amb registre previ. La distància interpersonal mínima serà d'1,5 metres en el servei de barra i entre les taules o agrupacions de taules també serà d'1,5 metres, amb un màxim de 6 persones per taula o agrupació de taules.

