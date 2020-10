Oriol Mitjà envia un missatge urgent a Madrid

💬Sobre el perquè Fernando Simón no dóna la talla, #topada amb l'@antonlosada



✉️Missatge per Madrid:

Busquin tot el coneixement sobre les intervencions contra la Covid-19 i posin-lo en pràctica (ja!)https://t.co/5uKoMINmdL — Oriol Mitjà (@oriolmitja) October 6, 2020

Oriol Mitjà ha estat un dels protagonistes d'aquest dimarts. Al matí, al Món a RAC1 , l'epidemiòleg ha topat amb el periodista Antón Losada després de criticar durament Fernando Simón . Segons ell, el director del centre d'alertes no dona la "talla" per gestionar la pandèmia del coronavirus. Ja a la tarda, Mitjà ha sortit al pas de la polèmica i ha aprofitat per adreçar un nou missatge (urgent) a Madrid: "busquin tot el coneixement sobre les intervencions contra la Covid-19 i posin-lo en pràctica, ja!".Mitjà ha defensat a RAC1 que cal "tenir prou coneixement com per a recollir tota la informació de primera línia amb les millors intervencions diagnòstiques i terapèutiques potencials. I el senyor Fernando Simón no té el currículum per fer això".L'investigador també ha comentat la situació de Madrid, sobre la qual s'ha mostrat força pessimista: "Estan fatal. Estan fent poquíssims tests, no arribaran enlloc", ha afirmat. Per Mitjà, la Comunitat de Madrid només té dues opcions per frenar la pandèmia: "O fer proves PCR a tots els ciutadans, o confinar la població".

