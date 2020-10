L'ANC convoca dijous una crema de fotos de Felip VI

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat per aquest dijous una crema popular de fotografies de Felip VI amb motiu de la visita del monarca espanyola aquest divendres a Catalunya. Dijous es farà la crema de fotos i diverses concentracions davant dels ajuntaments, que seran el preludi de la mobilització que es farà divendres a Barcelona. Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, seran a Catalunya per participar en l'entrega de premis de la nova edició de la Barcelona New Economic Week (BNEW), que es farà a l'Estació de França.La visita de Felip VI arriba després d'unes setmanes de tensions entre la Casa Reial i la Moncloa. El monarca pot trepitjar ara Catalunya perquè "ja ha sortit la sentència de Torra i ja ha passat l'1-O", en paraules del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo. Per l'ANC, l'Estat envia els màxims representants a Barcelona "enmig d'una nova espiral de repressió". "Tornarem a deixar clar que tan sols l'alliberament nacional ens permetrà deslligar-nos d'un règim injust i triturador de drets fonamentals", ha dit l'entitat a través d'un comunicat.Ara com ara encara no s'ha concretat on serà la mobilització de divendres ni a quina hora. No només l'ANC ha convocat accions, els CDR també tenen previst rebre el monarca en la seva visita a Catalunya. L'últim cop que hi va ser, al monestir de Poblet, la visita va acabar amb càrregues dels Mossos contra independentistes que protestaven per la presència de a família reial. Cap de les principals autoritats catalanes -ni el Govern, ni el Parlament, ni l'Ajuntament de Barcelona- no participarà en els actes previstos del rei.

