Detinguda una cuidadora per robar 20.000 euros a una àvia amb Alzheimer i mobilitat reduïda a Barcelona

Una dona roba 20.000 euros a la senyora de 80 anys, amb mobilitat reduïda i alzheimer que cuidava. Detenim la cuidadora https://t.co/zXqLW75xzQ pic.twitter.com/XvzkqXhe1a — Mossos (@mossos) October 6, 2020

Els Mossos d’Esquadra han detingut al districte de Nou Barris de Barcelona una dona de 52 anys com a presumpta autora d'un delicte de furt a una senyora gran a qui cuidava, de 80 anys, amb mobilitat reduïda i que patia Alzheimer. La detinguda treballava diàriament al domicili de la víctima des del passat mes de gener i, fins a l’octubre, aprofitant-se de la seva vulnerabilitat, li hauria sostret fins a 20.000 euros dels seus estalvis que guardava en una caixa metàl·lica a casa. Es dona el cas que la detinguda ja tenia antecedents per haver sostret joies per valor de 20.000 euros en un domicili on havia treballat de mainadera durant el 2010.Va ser la germana de la víctima, que supervisava de forma regular els seus estalvis que guardava a casa, qui es va adonar que faltaven diners i va sospitar directament de la cuidadora, ja que en el domicili només hi entraven elles dues i ningú més, motiu pel qual va avisar la policia.El mateix dia que els agents van rebre l’avís es van adreçar al pis de la víctima per fer comprovacions. Allà van trobar la sospitosa i, tot i que en un primer moment va negar tenir cap relació amb la presumpta desaparició dels diners, finalment va reconèixer que pel setembre havia sostret 8.000 euros i que encara els conservava. Davant la confessió, els agents van detenir la cuidadora com a presumpta autora d’un delicte de furt.Posteriorment a la detenció, els agents van fer una entrada i registre al pis de L’Hospitalet de Llobregat on vivia la cuidadora i a la seva habitació hi van trobar part dels diners que havia sostret. En total, van recuperar 10.600 euros que van retornar a la víctima.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor